بارك ريجيس كريس يتوقع إشغال 100% خلال إكسبو 2020 دبي

المصدر: دبي -البيان

أنهى فندق «بارك ريجيس كريس كين»، الفندق الذي يقع بين مدينة دبي التاريخية ودبي الحديثة، إجراء الاستعدادات والترتيبات المطلوبة للترحيب بالزوار القادمين إلى دبي بالتزامن مع انطلاق معرض إكسبو 2020 دبي الذي طال انتظاره يوم 1 أكتوبر المقبل.

ويشهد الفندق حجوزات من عدد من الوفود المشاركة في المعرض إلى جانب الزوّار من جميع أنحاء العالم الذين يهدفون إلى قضاء فترة استجمام في دبي بعد القيود التي تم فرضها على السفر عالمياً خلال العام الماضي، وخصوصاً وأن فترة معرض إكسبو 2020 دبي تتزامن مع الموسم السياحي الشتوي في دولة الإمارات، حيث يصبح المناخ معتدلاً ومشمساً يجعل من الإمارات وجهة لجميع السياح العالميين.

وبهذه المناسبة، قال كولين بيكر، المدير الإداري الإقليمي في منطقة الشرق الأوسط لدى مجموعة «ستاي ويل للضيافة»: «سيجسّد افتتاح معرض إكسبو 2020 دبي حدثاً تاريخياً بالنسبة لدولة الإمارات العربية المتحدة وفترة رائعة بالنسبة لقطاع الضيافة. ونحن في فندق «بارك ريجيس كريس كين» نستعد لهذا الحدث منذ سنوات، وأصبحنا جاهزين اليوم لاستقبال والترحيب بالزوار والمشاركين في أكبر تجمع ثقافي في العالم. ولقد سجلنا زيادة مطردة في حجوزات الوفود المشاركين في المعرض إلى جانب الزوار، والتي تعزز بدورها توقعاتنا بتسجيل معدلات إشغال قوية خلال الربع الرابع من عام 2021 تصل إلى 100%».

وأضاف: «نحرص بشكلٍ مُستمر على تقييم أداء مختلف الأسواق المتوقع مُشاركتها في هذا الحدث الضخم، ونعمل في ضوء ذلك على تطوير باقاتٍ استثنائية ذات قيمة مضافة من شأنها أن تحظى باهتمام المشاركين والزوار خلال الحدث. فعلى سبيل المثال، ستتاح للضيوف فرصة الاستفادة من باقات الإقامة طويلة الأمد والترقيات المجانية للغرف فضلاً عن الأسعار التفضيلية عند استخدام غرف الاجتماعات الداخلية، وتناول الوجبات في أحد مطاعم الفندق خلال فترة المعرض، وغيرها الكثير من التجارب والعروض الفريدة».

وختم بيكر: «نلتزم في فندق بارك ريجيس كريس كين بتطوير استراتيجية موجّهة لإثراء التجارب الترفيهية والرقمية، جنباً إلى جنب مع تعزيز عملية التعاقد مع الشركاء، وضمان أسعارٍ مرنة للحجوزات المُباشرة ستشمل تذاكر إكسبو التي ستكون سارية المفعول طوال فترة انعقاد الحدث».

هذا ويستقطب الفندق المكوّن من 384 غرفة المسافرين من دول مجلس التعاون الخليجي والمملكة المتحدة وأفريقيا وآسيا، وبفضل موقعه الفريد وغرفه الفسيحة ومرافقه العصرية، يعتبر الفندق وجهةً للمسافرين لغرض الأعمال والترفيه.

وتشتمل جميع غرف الضيوف في الفندق على مكتب عمل متكامل ونظام تلفاز تفاعلي واتصال لاسلكي مجاني بشبكة الإنترنت ومقابس كهربائية عالمية «يونيفرسال» وخزنة خاصة للمقتنيات الثمينة ونظام للتحكم بإضاءة الغرفة بجانب السرير ونظام لتكييف الهواء وإمكانية ضبط المنبه/ وقت الاستيقاظ ومؤشر عدم الإزعاج، ويقدم الفندق للضيوف منصات مريحة لتحضير الشاي والقهوة، وخدمة الغرف وحماماً بتصميم عصري ومقصورة دش منفصلة عن حوض الاستحمام.

ويتمتع فندق «بارك ريجيس كريس كين» بموقع مميز في قلب بر دبي على بعد 10 دقائق فقط عن أشهر مناطق الجذب السياحي في المدينة مثل «برواز دبي» و«دبي جاردن جلو» وعلى بعد 5 دقائق سيراً على الأقدام عن مركز برجمان للتسوق.

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