الوطنية الدولية القابضة تعيّن «بي اتش أم كابيتال» موفر سيولة

المصدر: دبي - البيان

أعلنت بي اتش أم كابيتال، الشركة الرائدة في أسواق رأس المال بدولة الإمارات، عن تعيينها من قبل الشركة الوطنية الدولية القابضة (NIH)، وهي شركة استثمارية مقرها دولة الكويت، كمزود للسيولة لأسهمها المتداولة في سوق دبي المالي (DFM)، بموجب الاتفاقية الموقعة بين الجانبين.

وقال عبد الهادي السعدي، الرئيس التنفيذي لشركة بي اتش أم كابيتال: «يسعدنا اختيارنا مزوداً للسيولة للشركة الوطنية الدولية القابضة. يعد توفيرنا لهذه الخدمة إضافة رائعة إلى محفظتنا تعزز مكانتنا كشركة مالية واستثمارية متفوقة في هذا المجال، حيث نتطلع دائماً إلى تقديم أعلى معايير خدمات صناعة السوق، وفقاً للوائح هيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات العربية المتحدة».

الشركة الوطنية الدولية القابضة، وهي شركة استثمارية مقرها الكويت مع محفظة متنوعة في مجموعة واسعة من القطاعات ضمن الأسواق الإقليمية والدولية، بما في ذلك العقارات، والتعليم، والتكنولوجيا، والصناعة، وغيرها، وبصفتها مزود السيولة، فستعمل بي اتش أم كابيتال على تحسين سيولة الأوراق المالية الصادرة عن الشركة الوطنية الدولية القابضة.

من ناحيته، أفاد الرئيس التنفيذي في الشركة الوطنية الدولية القابضة ممدوح عبد الغني الشربيني: «نحن على ثقة بأن هذه الشراكة مع بي اتش أم كابيتال، ذات الاسم الموثوق في الأسواق المالية، ستجعلنا قادرين بشكل أكبر على المحافظة على نشاط السيولة على السهم، وتحقيق مزيد من النجاح للشركة وتقديم قيمة أكبر لمساهمينا».

ويتم تعيين مزود السيولة من قبل الشركات المدرجة بهدف تعزيز سيولة السهم وزيادة وتيرة العمليات المنفذة عليه، ويكون مستقلاً عن الشركة المدرجة ولديه استقلالية كاملة على التداولات، حيث يتم تنفيذ التداولات وفق معايير محددة مسبقة يتم الاتفاق عليها مع الشركة، ما يساهم في استقرار التحركات السعرية، وانخفاض التفاوت بين العرض والطلب على السهم، وبالتالي الانعكاس إيجاباً على مقاييس التقييم.

وتُعّد شركة «بي اتش أم كابيتال» («بي إتش مباشر» سابقاً) شركة خدمات مالية رائدة للمستثمرين الأفراد والشركات منذ عام 2006، حيث تقدم حزمة متكاملة من المنتجات المالية والاستثمارية في الأسواق المالية المحلية والإقليمية والعالمية.

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