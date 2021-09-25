الشارقة تستضيف «معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات» 5 أكتوبر

المصدر: الشارقة – البيان

تستضيف الشارقة خلال الفترة من 5 إلى 9 أكتوبر المقبل فعاليات النسخة الـ 48 من «معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات»، الحدث الأكبر من نوعه على أجندة المعارض التجارية المتخصصة في دولة الإمارات والمنطقة، الذي ينظمه مركز إكسبو الشارقة.

ويشهد الحدث - الذي يقام بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة - مشاركة مئات الشركات المتخصصة بتصميم وصناعة الساعات والمجوهرات والمشغولات الذهبية من مختلف دول العالم، وأصحاب أشهر العلامات التجارية في الذهب والألماس والمجوهرات، إلى جانب مشاركة متألقة للشركات المحلية ونخبة من المصممين الإماراتيين.

ويقدم المعرض الذي سيقام على مساحة 30 ألف متر مربع عرضاً لأحدث منتجات وخطوط الموضة من المجوهرات والأحجار الكريمة واللؤلؤ والساعات المستوحاة من الاتجاهات المعاصرة والتقاليد والثقافات المختلفة حول العالم بأعلى مستويات التقنية والإبداع والتميز.

وأكد سيف محمد المدفع الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة أن معرض الساعات والمجوهرات يعتبر أحد أكبر الأحداث الاقتصادية الدولية التي تستضيفها إمارة الشارقة، والتي تحظى بأهمية ومكانة بارزة لدى شريحة واسعة من رجال الأعمال والمستثمرين والتجار والخبراء والعاملين في مجال صناعة وتصميم الساعات والمجوهرات على مستوى الدولة والمنطقة، مشيراً إلى أن أهمية المعرض تعزّزت على مدى الأعوام الماضية، نظراً لحجم المشاركة المحلية والدولية فيه، ونموها المتصاعد والمستمر ليغدو حدثاً إقليمياً ودولياً رائداً، ومنصة لا تُضاهى لإطلاق أحدث التوجهات الإبداعية في مجال تصميم الساعات والمجوهرات الفاخرة من كل أنحاء العالم.

ولفت إلى أن المركز كان على تواصل مستمر مع الشركات العارضة المحلية والعالمية ومصممي المجوهرات والذين أبدوا حرصهم على المشاركة في المعرض، نظراً لما يوفره من مساحة مثالية لعقد الصفقات وبناء الشراكات والاستثمار وعرض أحدث منتجاتهم أمام الزوار الباحثين عن كل جديد في مجال صناعة المجوهرات والساعات، بالإضافة إلى السمعة الرائدة التي حققها مركز إكسبو الشارقة على صعيد استئناف المعارض والفعاليات من خلال حرصه التام على الالتزام الكامل بتطبيق أقصى الإجراءات والتدابير الاحترازية لضمان سلامة الجميع.

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