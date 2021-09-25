استشاريون: التغييرات التنظيمية الأخيرة تُعزز ريادة الإمارات مركزاً مالياً عالمياً

المصدر: دبي - سيد صالح

أجمع ثلاثة استشاريين أجانب يعملون في مناصب قيادية لدى شركات مالية كبرى في الإمارات على أهمية التغييرات التنظيمية التي أجرتها الدولة خلال الفترة الأخيرة على آليات عمل شركات الخدمات والاستشارات المالية لديها، في إطار تجاوبها مع التداعيات الناجمة عن تفشي جائحة «كوفيد 19».

وبحسب مقابلة أجرتها معهم مجلة «انترناشيونال انفستمنت» البريطانية المتخصصة في الشؤون الاستثمارية حول العالم، فقد أكد الاستشاريون الثلاثة أن هذه التغييرات تُعزز مكانة الإمارات كمركز مالي رائد عالمياً.

وقال نيجيل جرين، مؤسس «دي فير جروب» للاستشارات المالية ورئيسها التنفيذي: «أعتقد أن هذه التغييرات ستؤدي في نهاية الأمر إلى دعم قطاعنا - قطاع الخدمات المالية - في الدولة، وجعله أكثر قوة. لذا، فستكون مُفيدة لنا على المدى البعيد».

وأضاف جرين: «أتوقع أن يُساعِد النهج التنظيمي الذي تتخذه الإمارات بعد تفشي أزمة الجائحة إلى تعزيز مكانتها كمركز مالي عالمي رائد. والإمارات مُهيأة بالفعل في هذا الشأن بفضل ارتفاع عدد الأشخاص من أصحاب الثروات الفائقة لديها، فضلاً عما تمتلكه من مجتمع تجاري ديناميكي، بنية تحتية ذات طراز عالمي، شبكات اتصالات فائقة الإمكانيات، استخدام اللغة الإنجليزية كلغة رسمية في قطاع الأعمال التجارية، وموقعها الجغرافي ونطاقها الزمني اللذين تحسدها عليهما الدول الأخرى، إلى جانب مميزات أخرى عدة».

وقال روبرت باركر، الرئيس التنفيذي لشركة «هولبورن أسيتس» للخدمات المالية في دبي: «التغييرات التنظيمية جزء لا يتجزأ من سياق مزاولة الأعمال التجارية، خصوصاً في الأسواق ذات النمو المتسارع كالإمارات. ومن حُسن الحظ أن «هولبورن أسيتس» شركة دولية تعمل بالفعل في أسواق ذات قدر عالٍ من التنظيم كالمملكة المتحدة، الولايات المتحدة الأمريكية، هونغ كونغ، وغيرها، الأمر الذي جعلها تتكيف بسهولة مع التغييرات التنظيمية الأخيرة في الإمارات».

وأضاف باركر: «اقتضى تخفيض قيمة العمولة أن نلجأ إلى الابتكار، وهو ما أدى إلى رفع مستوى الكفاءة في كل حلقات آلية العمل لدينا، بدءاً من تقديم المشورة المبدئية وانتهاءً بالخدمات المالية الكاملة، مروراً بالخدمات التي يُمكن اعتبارها إيجابية وتُساهم في تحسين تجربة العميل».

وبدورها، قالت حنا جرينوود، المديرة الإدارية لشركة «فينسبري اسوشييتس» لإدارة الثروات: «فيما يخص نموذج العمل الذي نتبناه في «فينسبري اسوشييتس»، فلم تؤدي التغييرات التنظيمية إلى تغييره، لكنها أثرت في قطاع الاستشارات المالية بصفة عامة».

وأضافت: «لقد فعلنا كل شيء تقريباً رقمياً، وهو ما ساعدنا كثيراً في تسهيل أعمالنا».

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