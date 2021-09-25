«المركزي»: الإمارات تخطو بخطى ثابتة لتصبح مركزاً عالمياً للمستثمرين

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

قال مصرف الإمارات المركزي إن الدولة خطت خطوات كبيرة لتصبح مركزاً عالمياً للمستثمرين بفضل مزاياها الضريبية والإعفاءات من ضرائب الشركات، فضلاً عن توافر بيئة الأعمال الصديقة والمستقرة والبنية التحتية الحديثة، بالإضافة إلى القرارات الأخيرة والتي شملت التأشيرة الذهبية للمغتربين والتعديلات على قانون الشركات التجارية، والمواطنة للمقيمين الموهوبين.

وأضاف «المركزي»، في تقرير المراجعة الربعية للربع الثاني من العام الجاري، أن الإصلاحات الأخيرة والمبادرات ذات الصلة من المتوقع أن تعزز ثقة المستثمرين وتزيد من فرص الاستثمار ومن حجم تدفقات رؤوس الأموال إلى الدولة.

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