قطاع التجزئة في أبوظبي يواصل التوسع والنمو

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

يواصل قطاع التجزئة في أبوظبي التوسع والنمو بعد انحسار تداعيات وتأثيرات جائحة «كوفيد 19»، إذ تشهد مراكز التسوق في العاصمة افتتاح مزيد من المحال التجارية والماركات الشهيرة، وإطلاق مزيد من العروض الحصرية والترويجية في خطوة تستهدف استقطاب مزيد من الزوار.

وذكر مديرو مراكز تسوق في أبوظبي لــــ«البيان الاقتصادي»، أن الأزمات عادة ما تساهم في تسريع وتيرة الاتجاهات القائمة بالفعل، ولا يشكل قطاع التجزئة أي استثناء من هذه الظاهرة، إذ ساهمت جائحة «كوفيد 19» في زيادة الشهية للتفاعل والتواصل الهادف والبناء من أجل مزيد من التوسع والنمو.

تجارب عالمية

وقال ديفيد روبنسون، المدير العام لغاليريا جزيرة المارية، إن قطاع التجزئة اتسم بالمرونة وسرعة الاستجابة للمتغيرات التي شهدتها السلوكيات الاستهلاكية، فقد تمكن القطاع من التكيف مع هذه المتغيرات، كما تمكن من تحقيق الابتكار في بعض الحالات لمواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية الواسعة الناجمة عن أزمة «كوفيد 19».

وأضاف: إن الغاليريا جزيرة الماريه تمكن من مواصلة توفير أفضل تجارب التجزئة العالمية، واستقطاب أشهر الأسماء والماركات العالمية إلى أبوظبي، الأمر الذي يؤكد النجاح المستمر، وإبراز إمكانات النمو الكبيرة التي يتمتع بها قطاع التجزئة في الإمارات في عام 2021 وما بعده.

مشيراً إلى أن الغاليريا استقبل أكثر من 22 مليون زائر وافتتاح أكثر من 68 متجراً جديداً، في العام الماضي، ومن المتوقع المزيد من النمو والتوسع في 2021 مع خطط لإطلاق العديد من المفاهيم الترفيهية العالمية.

طرائق مبتكرة

وقال محمد الحاج، المدير التنفيذي لديرفيلدز مول: إن المركز يسعى دوماً إلى ابتكار طرائق جديدة لمنح الزوار باقةً من تجارب التجزئة ذات القيمة المعززة، مشيراً إلى أن المول أطلق أخيراً مهرجان البيت بيتك وهو بمقام حافز إضافي لسكان أبوظبي وزوارها.

وتابع: إن مهرجان البيت بيتك يُعد فرصة مثالية للمتسوقين لتنفيذ بعض التعديلات في منازلهم والاستفادة من العروض الحصرية التي تُقدمها مجموعةٌ من أشهر علامات الأدوات المنزلية في أبوظبي، بما في ذلك تخفيضات تتراوح من 50-70% على مجموعة مختارة من المنتجات في متجر لايف ستايل لدى سنتربوينت.

وحسوم من 30-70% لدى حول الإمارات للمفروشات؛ وتنزيلات من 25-30% على منتجات مختارة لدى بيت الكنوز؛ فضلاً عن فرصة استعادة نصف المبالغ المدفوعة على شكل قسائم عند إنفاق 500 درهم أو أكثر لدى هومز آر أس، كما سيقدم هوم بوكس حسوماً تتراوح من 25 - 50%.

علامة

وافتتح الغاليريا، وجهة التسوق والترفيه في جزيرة المارية في أبوظبي، متجر لولوليمون، ليشكل إضافة جديدة للمركز. وانطلقت علامة لولوليمون التجارية في مدينة فانكوفر الكندية عام 1998، ويقع المتجر الجديد في الطابق الأول من الغاليريا، ويمتد على مساحة تبلغ 428 متراً مربعاً.

ومن المقرر أن يطلق «الغاليريا» رسمياً في شهر أكتوبر المقبل مركز «زيرو ليتنسي»، أول مركز ترفيهي يوظف أحدث ما توصلت إليه تكنولوجيا الواقع الافتراضي في مساحات واسعة تتيح للاعبين الحركة واللعب براحة وسهولة، إذ يتيح المركز الانغماس في بيئة افتراضية غامرة ضمن مساحات واسعة تخلو من الأسلاك والتوصيلات، واستخدام أجسادهم للتحكم في الحركات، وعيش أروع تجارب العالم الافتراضية في بيئة أقرب ما تكون إلى الواقع الحقيقي.

وقال ديفيد روبنسون: نحن متحمسون جداً لتقديم زيرو ليتنسي بمفهومه الجديد والذي يعد الأول من نوعه في الإمارات ونقل هذه التجربة إلى أبوظبي، إذ يلتزم غاليريا تنظيم تجارب مفيدة، فمزيجنا استثنائي الذي يضم العديد من الأماكن الترفيهية ذات المستوى العالمي، جنباً إلى جنب مع توافر الأسواق الرئيسة، الأمر الذي يميزنا وجهة للزوار، كما أن زيرو ليتنسي سيضيف وبشكل كبير إلى عائلتنا العديد من العروض الترفيهية المثيرة.

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