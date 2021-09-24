«ستوري» للضيافة تعزّز مبادراتها المستدامة

المصدر: أبوظبي - البيان

أكدت ستوري، مجموعة الضيافة المتكاملة والمبتكرة والرائدة في إدارة وجهات الضيافة، خطتها للحد من التأثيرات السلبية المترتّبة على البيئة من خلال تنفيذ استراتيجية طويلة الأمد تتمحور حول حماية البيئة.

وبغية تعزيز مبادرات الاستدامة، وقّعت شركة ستوري للضيافة شراكة مع شركة المفتاح الأخضر التي توفّر لجميع فنادق المحفظة الأدوات والموارد اللازمة لنيل شهادة الاستدامة.

نموذج مسؤول

وقال كلاوديو كاباتشيولي، الرئيس التنفيذي لشركة ستوري للضيافة: «من جهتنا، نرى أن الاستدامة مرادفة لتلبية الاحتياجات الحالية من دون المساس باحتياجات الأجيال القادمة. ومن خلال مبادراتنا المختلفة، نسعى لتأدية واجبنا المتمثّل باتخاذ جميع الخطوات اللازمة للحدّ من أي تأثير سلبي على البيئة. كذلك، نتّبع نموذج عمل مسؤولاً وشفافاً على مستوى محفظتنا يضمن التزامنا بحماية البيئة والتنمية الاجتماعية والنمو الاقتصادي.

ونرى أن مهمتنا تكمن في بذل كل الجهود اللازمة للتوصّل إلى أفضل الطرق التي تضمن الحفاظ على الموارد الطبيعية وحمايتها من خلال الحد من النفايات وعدم هدر الطاقة بالتوازي مع تقديم أفضل التجارب والخدمات لضيوفنا».

وتجدر الإشارة إلى أنه تم إنشاء فنادق ستوري للضيافة بهدف إثراء تجربة السفر التي يختبرها الضيوف وجعل إقامتهم الكاملة في الفندق مصدر إلهام لهم من دون التعويل على الوجهة نفسها فحسب.

وانطلاقاً من ذلك، تنفّذ جميع فنادق ستوري للضيافة مشروعاً بيئياً قائماً على خمس ركائز مترابطة هي: الحد من الهدر وإعادة الاستخدام وإعادة التدوير، وحماية الحياة البرية، والحد من استهلاك المياه، والحفاظ على الطاقة، والالتزام بالرعاية المحلية والتجارة العادلة. وتتداخل هذه الركائز معاً لتحسين التأثير المترتب على البيئة واعتماد أفضل الممارسات على مستوى العالم.

منتجع ستوري سيشل

حصل المنتجع الشهير على جائزة «المنتجع الأخضر الرائد في سيشل» للعام 2020 وهي جائزة نالها لثلاث سنوات متتالية، وذلك تقديراً لمبادراته المتسقة والمبتكرة مثل تخصيص المناطق البيئية والمساهمة في المشاريع التعليمية والمحلية داخل الفندق وخارجه.

المنتجع هو الجهة الوحيدة في سيشل التي تستخدم جهازاً لتسميد الطعام تتم من خلاله إعادة تدوير جميع فضلات الطعام واستخدامها كسماد في الحدائق الخاصة بالمنتجع. كذلك، يشجّع مكان الإقامة الموظفين والضيوف على اتّباع «سياسة إطفاء الأضواء» للحفاظ على الطاقة. ودعماً للمجتمع، يشتري المنتجع منتجات السبا من مصادر محلية، كما ويبتاع المأكولات البحرية الطازجة لتحضير الأطباق اليومية من صيادي الجزيرة. ويضم المنتجع أيضاً حديقة للأعشاب والخضروات وأشجار فاكهة خاصة به.

منتجع فيشرمانز كوف، سيشل

أحد الأهداف الرئيسية التي يسعى إليها المنتجع الاستثنائي هو حماية البيئة، وفي هذا الصدد حصل على شهادة من علامة السياحة المستدامة في سيشل.

فقد نفّذ المنتجع عدداً من الاستراتيجيات طويلة الأمد التي تشمل استخدام المنتجات المعاد تدويرها وضمان التقدم نحو مستقبل أفضل ومستدام. وتماشياً مع سياسته المستدامة، أطلق المنتجع من فئة الخمس نجوم، بالشراكة مع جمعية الحفاظ على البيئة البحرية في سيشل، مشروعاً لترميم الشعاب المرجانية في الحيّد المرجاني الواقع أمام المنتجع.

فندق ستوري الرباط

في إطار الجهود المغربية لتعزيز السياحة المستدامة، يلتزم فندق ستوري الرباط بالحد من التأثير السلبي المترتب على البيئة من خلال تنفيذ استراتيجية مستدامة طويلة الأمد. ويُعتبر الضيوف والزوار والموظفون والمستأجرون والمالكون والمورّدون جزءاً أساسياً من استراتيجية الفندق المستدامة التي تهدف إلى التوقّف عن استخدام البلاستيك وتقليله في الأنشطة اليومية قدر الإمكان.

فندق كيو بودغوريتشا

فندق كيو بودغوريتشا هو أول فندق ينال شهادة المفتاح الأخضر في بودغوريتشا، فقد اعتمد تقنية جديدة ومتطوّرة لمراقبة استهلاك الطاقة والمياه. كذلك، نفّذ طرقاً ذكية ومتعددة لمراقبة الاستهلاك اليومي للطاقة، مثل تركيب مفاتيح تكييف الهواء الذكية، وأجهزة استشعار الحركة، ومصابيح الإضاءة منخفضة الاستهلاك في جميع أنحاء الفندق.

فندق ذا إتش دبي

حاز فندق ذا إتش دبي على شهادة المفتاح الأخضر في العام 2021 من مجلس الإمارات للأبنية الخضراء. فقد طبّق مبادرة البطاقات الخضراء والملصقات الخضراء في الغرف للحفاظ على الطاقة والمياه.

كذلك، قدّم القسائم الخضراء «Super Green Vouchers» التي تتيح للضيوف اختيار عدم تنظيف غرفهم طوال اليوم ليحصلوا في المقابل على قسيمة يمكن استبدالها في الفندق أو التبرع بها لدعم قضية خيرية. ودخل فندق ذا إتش دبي أخيراً في شراكة مع DGrade، وهي شركة تصنيع مستدامة في دبي تقوم بإعادة تدوير عبوات المياه البلاستيكية الفارغة وتحويلها إلى ملابس واكسسوارات عالية الجودة.

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