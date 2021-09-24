«المركزي»: التعافي الاقتصادي يتواصل وسحب حزم الدعم سيكون تدريجياً

المصدر: (أبوظبي - وام)

أكد مصرف الإمارات المركزي أنه وفي ظل التحسن التدريجي للنشاط الاقتصادي في الدولة، سيبدأ في عملية سحب تدريجي ومدروس لحزم الدعم، التي قام بإصدارها ضمن خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجّهة، حتى لا تؤثر سلباً في المعاملات الائتمانية والنمو الاقتصادي. وذكر المصرف أنه سيراقب عن كثب التعافي الاقتصادي، والطلب على القروض، وقد ينظر في تمديد هذه التدابير لفترة محدودة، لضمان استمرارية الانتعاش الاقتصادي.

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