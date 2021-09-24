"كابيتال انتليجنس" تثبت تصنيف "أبوظبي التجاري" و"المصرف" و"التجاري الدولي"

المصدر: دبي- سيد صالح

ثبتت مؤسسة «كابيتال انتليجنس» العالمية للتصنيف الائتماني تصنيفها للعملات الأجنبية على المدى الطويل لدى «بنك أبوظبي التجاري» عند «A+» كما ثبتت تصنيفها للعملات الأجنبية على المدى القصير لدى البنك عند «A1»، وكلا التصنيفين من الدرجة المرتفعة، وذلك وفقاً لتقرير أصدرته المؤسسة أمس.

وأفادت «كابيتال انتليجنس» بأنها منحت البنك نظرة مستقبلية مستقرة. كما صنفت المؤسسة القدرة المالية الذاتية لدى البنك عند «bbb+»، وهو أيضاً نفس التصنيف الذي منحته المؤسسة للقوة المالية الجوهرية التي يتمتع بها البنك.

وصنفت «كابيتال انتليجنس» مستوى الدعم غير التقليدي الذي يحظى به «بنك أبوظبي التجاري» عند درجة شديدة الارتفاع.

وفي سياق متصل، ثبتت «كابيتال انتليجنس» أيضاً تصنيفها للعملات الأجنبية على المدى الطويل لدى بنك «المصرف» عند «A» كما ثبتت تصنيفها للعملات الأجنبية على المدى القصير لدى البنك عند «A1». ومنحت «كابيتال انتليجنس» البنك نظرة مستقبلية مستقرة.

وصنفت المؤسسة القدرة المالية الذاتية لدى «المصرف» عند«bbb» ، فيما صنفت قوته المالية الجوهرية عند«bbb-»، وأخيراً، صنفت «كابيتال انتليجنس» مستوى الدعم غير التقليدي الذي يحظى به «المصرف» عند درجة مرتفعة.

كما ثبتت «كابيتال انتليجنس» أيضاً تصنيفها للعملات الأجنبية على المدى الطويل لدى «البنك التجاري الدولي» عند «BBB+» كما ثبتت تصنيفها للعملات الأجنبية على المدى القصير لدى البنك عند «A2»، ومنحت «كابيتال انتليجنس» البنك نظرة مستقبلية مستقرة.

وصنفت المؤسسة القدرة المالية الذاتية لدى «البنك التجاري الدولي» عند«bbb-» ، فيما صنفت قوته المالية الجوهرية عند «bb». وأخيراً، صنفت «كابيتال انتليجنس» مستوى الدعم غير التقليدي الذي يحظى به «البنك التجاري الدولي» عند درجة مرتفعة.

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