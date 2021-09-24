نشاط كبير لمبايعات أراضي رأس الخيمة في يونيو ويوليو

المصدر: (رأس الخيمة- وام)

حققت التداولات العقارية المسجلة بقطاع الأراضي والأملاك بدائرة بلدية رأس الخيمة أعلى حجم مبايعات خلال شهري يونيو ويوليو الماضيين بناء على التقرير الشهري، الذي يصدره قطاع الأراضي والأملاك.

وبلغ حجم المبايعات خلال شهر يونيو 105 ملايين درهم، وبلغت أعلى قيمة مبايعة 3.5 ملايين درهم. وتصدرت منطقة الجزيرة الحمراء قائمة المناطق التي تم التداول فيها بعدد المبايعات، التي بلغت 64 مبايعة، وبلغ إجمالي قيمة المبايعات في منطقة الجزيرة الحمراء 52 مليون درهم، فيما طرأ تغيير ملحوظ في حجم المبايعات خلال شهر يوليو الماضي، حيث بلغ حجم المبايعات 74 مليون درهم من عدد المبايعات 140 مبايعة.

وبلغ عدد الرهون العقارية 77 رهناً خلال شهر يونيو بقيمة 209,510,802 درهم وأيضاً 38 رهناً خلال شهر يوليو بقيمة 59,448,030 درهماً.

وأكد منذر الزعابي المدير العام لدائرة بلدية رأس الخيمة أن رأس الخيمة اليوم أصبحت وجهة رئيسية للعديد من المستثمرين نظراً لأهميتها الاقتصادية والجغرافية والتطور، الذي تشهده الإمارة في ظل القيادة الرشيدة، التي تولـي اهتماماً كبيراً بقطاع الاستثمار عبر تقديم أفضل التسهيلات للمستثمرين في الإمارة.

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