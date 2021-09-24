الإمارات دبي الوطني «ريت» تواصل أعمال تجديد برج الثريا 1

المصدر: دبي - البيان

أعلنت شركة الإمارات دبي الوطني «ريت»، وهي صندوق استثمار عقاري يعمل وفقاً للشريعة الإسلامية، وتديره شركة الإمارات دبي الوطني لإدارة الأصول المحدودة، أن المراحل الأولية من أعمال التجهيز في برج الثريا 1 في مدينة دبي للإعلام قد اكتملت بنسبة 49%.

وذلك كجزء من برنامج تجديد رئيسي لأكبر أصولها من حيث القيمة. ويعمل حالياً مديرو المشاريع ومستشاري التكلفة من شركة سفلز وشركة كيه بي إس لتجهيز المبنى الذي يعتبر أحد أهم المشاريع في محفظة «ريت» على مدار الـ 15 عاماً الماضية.

وتتواصل أعمال التجديد والترقية في المبنى حيث سيتم استكمالها بحلول نهاية 2021، وستعزز من مكانة برج الثريا 1 كموقع مفضل للمستأجرين من رجال الأعمال، الذين يبحثون عن استئجار مكاتب على المدى الطويل تتمتع بالجودة مع توافر وسائل راحة جذابة في منطقة مرغوبة.

وقال أنتوني تايلور، رئيس قسم العقارات بشركة الإمارات دبي الوطني لإدارة الأصول: واثقون بأن قرارنا الاستراتيجي الذي اتخذناه في عام 2020 للترقية الشاملة لأحد المباني الرئيسية سنجني ثماره في الأشهر المقبلة.

حيث يوفر برج الثريا 1 للمستأجرين بيئة عصرية وجمالية مريحة للعمل ويعزز رفاهية وإنتاجية الموظفين. يعتبر موقع البرج في مدينة دبي للإعلام موقعاً مرغوباً بالنسبة للشركات، ونتطلع في الوقت ذاته إلى بناء علاقات دائمة مع المستأجرين الحاليين والجدد والحفاظ عليها، ما يضيف قيمة واستقراراً إلى محفظتنا.

وأحرزت شركة كيه بي إس تقدماً ملحوظاً في المراحل الأولية للتجهيز الشامل للردهة ومدخل المبنى بالإضافة إلى الممرات والسلالم والحمامات المشتركة، بما في ذلك الإضاءة والبلاط في جميع أنحاء البرج، كما قامت بتطوير المصاعد ومخارج الحريق كجزء من هذا المشروع، بالإضافة إلى تحسين التصميم والديكور، وحرصت الشركة على تحسين المرافق الداخلية لأصحاب الهمم. كما اتخذت تدابير خاصة لتعزيز البيئة الصحية للمبنى، بما في ذلك التقدم للحصول على ختم «ويل» للسلامة الصحية للأبنية لبرج الثريا 1.

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