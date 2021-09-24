غرفة عجمان تنظم ورشة عمل لرواد الأعمال

المصدر: عجمان- البيان

نظمت غرفة تجارة وصناعة عجمان بالتعاون مع غرفة أبوظبي على مدار يومين، ورشة عمل لرواد الأعمال وأصحاب المشاريع تحت عنوان «الحوكمة المؤسسية وحوكمة المخاطر التجارية».

قدم الورشة إبراهيم التميمي، مدير برنامج البحرين لأفضل الممارسات والحوكمة، والرئيس التنفيذي لمحكمة المستقبل، إحدى أدوات استشراف المستقبل، فيما حضر الورشة 176من أصحاب المنشآت ورواد ورائدات الأعمال.

وناقشت الورشة مفهوم وتعريف الحوكمة في الشركات ودورها في الحماية من المخاطر المستقبلية، خصوصاً بعد مرحلة تأثيرات جائحة «كوفيد 19»على قطاعات الأعمال والشركات، حيث بدأت مختلف المشاريع بالتوجه إلى تحسين منظومتها الداخلية، لتعزيز تنافسيتها في السوق المحلي من خلال تطوير الرقابة المرجعية الداخلية، والتي تشكل بدورها أهمية كبرى للشركات الصغيرة والمتوسطة تحديداً.

وقالت جميلة كاجور مديرة مركز عجمان لدعم الأعمال: تسهم الورشة في تعزيز قدرات رواد الأعمال وأصحاب المشاريع، من خلال تقديمها لآليات وقواعد علمية تضمن التنظيم الإداري الأمثل في مؤسساتهم، وتحدد لهم نماذج الهيكل التنظيمي والإداري وعوامل نجاح هذا التنظيم، إلى جانب سبل تدريب العاملين لديهم على مفاهيم الحوكمة وأدواتها.

وتناولت الورشة أنواع المخاطر التي تواجه الشركات من واقع نشاطاتها ومصادر هذه المخاطر، إلى جانب مسؤوليات إدارة المخاطر على مستوى الشركات، وسبل تحليل وتقييم المخاطر ووضع خطط التحكم في مخاطر إدارة المشروعات، بالإضافة إلى التعرف على الجدوى من تطبيق الحوكمة، ودورها في تخفيض مشكلة تضارب المصالح، وإدراك قيم ومبادئ الأعمال كرابط فاعل بين حوكمة المنظمات ومكافحة الفساد.

كما سلطت الضوء على أهم المعارف اللازمة حول حوكمة الشركات ودورها في تحسين الأداء الاقتصادي والاستثماري، ودوافع ظهور حوكمة المنظمات وخصائصها، مع التعريف بمفهوم الحوكمة من منظور محاسبي وقانوني وإداري، واستعراض ضوابط ومعايير الحوكمة، فضلاً عن خصائص الهيكل التنظيمي الجيد للمنظمات.

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