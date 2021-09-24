موانئ أبوظبي: 281 رخصة للإنشاءات ومواد البناء في المناطق الصناعية

المصدر: أبوظبي ـ وام

أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي أن عدد الرخص التي تم إصدارها للشركات العاملة في مجال الإنشاءات ومواد البناء في قطاع المدن الصناعية والمنطقة الحرة التابع لها وصل في أغسطس إلى 281 رخصة لشركات تشغل مساحة تتجاوز 12,765,938 متراً مربعاً.

ويعد قطاع الإنشاءات من القطاعات الحيوية في اقتصاد الإمارات إذ بلغت القيمة الإجمالية للسوق في عام 2020 نحو 372.62 مليار درهم «101.45 مليار دولار». كما تشير التحليلات الاقتصادية إلى أن القطاع قد وصل إلى مرحلة متقدمة من النضج في الدولة، ومن المتوقع أن تصل قيمته إلى 490.45 مليار درهم بحلول عام 2026 أي بزيادة سنوية تقدر بنحو 4.69% خلال الفترة بين 2021 ـ 2026.

وأكد عبدالله الهاملي، رئيس قطاع المناطق الصناعية والمنطقة الحرة - مجموعة موانئ أبوظبي على الانتعاش الكبير لقطاع مواد البناء في أبوظبي بفضل الحوافز المستمرة التي تقدمها الحكومة تماشياً مع رؤية القيادة الحكيمة الرامية إلى تعزيز هذا القطاع وتطويره. وقال: تواصل الإمارة استقطاب المزيد من الشركات التي تتطلع إلى الاستفادة من الفرص المتاحة في هذا القطاع المتنامي واستهداف المزيد من الأسواق محلياً وإقليمياً.

ويشهد قطاع المدن الصناعية والمنطقة الحرة التابع لمجموعة موانئ أبوظبي الذي يمتد على مساحة 550 كيلومتراً مربعاً من المناطق الصناعية والتجارية ويضم أكثر من 1,500 شركة محلية وإقليمية ودولية، اهتماماً متزايداً من شركات رائدة تتطلع إلى الاستثمار فيه.

وقال محمد الخضر الأحمد، الرئيس التنفيذي للشركة المتخصصة للمناطق الاقتصادية «زونزكورب»: أظهرت الشركات العاملة في قطاع الإنشاءات ومواد البناء اهتماماً متزايداً بالموقع الاستراتيجي لمناطقنا الصناعية في مدينتي أبوظبي والعين وكيفية الاستفادة منه في تلبية متطلبات قطاع التطوير العقاري دائم النمو في المنطقة.

ونحن ملتزمون بمواصلة توفير بنى تحتية موثوقة في منظومة أعمالنا المستدامة وعالية الكفاءة، آخذين في الاعتبار جميع احتياجات قطاعات الصناعات الثقيلة ومواد البناء والإنشاءات.

وتضم مدينة خليفة الصناعية و«زونزكورب» في الوقت الحالي عدداً من كبرى شركات مواد البناء ومنها: الإمارات العالمية للألمنيوم، وحديد الإمارات، وشركة الإمارات لألواح الزجاج المسطح، ومجموعة «إكسيد جروب»، ومجموعة «إكسترا مكس»، و«تاليكس»، و«بورسلان تايلز أبوظبي»، وغيرها.

واستعرضت مجموعة موانئ أبوظبي خلال مشاركتها في معرض الخمسة الكبار 2021 في دبي مؤخراً الفرص المتاحة في إمارة أبوظبي والتي تحظى باهتمام كبير من الشركات التي تتطلع إلى إنشاء قاعدة لعملياتها في الإمارة.

كما سلطت الضوء على قطاع المناطق الصناعية والمنطقة الحرة التابع لها والذي يضم كلاً من مدينة خليفة الصناعية، التي تعد أكبر مركز متكامل للتجارة والصناعية والخدمات اللوجستية في المنطقة، والشركة المتخصصة للمناطق الاقتصادية «زونزكورب» التي تعد من أكبر مشغلي المناطق الاقتصادية المتخصصة في الإمارات.

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