نيجيريا تنضم إلى مبادرة الجواز اللوجستي العالمي

المصدر: دبي- البيان

انضمت نيجيريا إلى مبادرة الجواز اللوجستي العالمي، كمركز تجاري، وكذلك انضم مجلس تنظيم وكلاء الشحن في نيجيريا إليها، كشريك منسق.

وتعتبر نيجيريا أكبر اقتصاد في أفريقيا، وتتمتع بقاعدة صناعية حيوية ومتنوعة، ولها مصالح تجارية إقليمية وعالمية، تشهد توسعاً سريعاً. فقد بلغ إجمالي صادرات المنتجات 63.8 مليار دولار عام 2019، وشكلت التجارة 25 % من الناتج المحلي الإجمالي.

ومن خلال الانضمام إلى شبكة الجواز اللوجستي العالمي، ستتاح للتجار النيجيريين، فرصة تعزيز الاتصال، وكفاءة عمليات الشحن. وسيسهم هذا الأمر بالتالي في فتح طرق التجارة، والوصول الأسرع والأرخص إلى أسواق جديدة، لا سيما في آسيا وأمريكا اللاتينية وأفريقيا.

وقال سعادة سلطان أحمد بن سليم رئيس مجلس الإدارة، والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية: «يشكّل غرب أفريقيا سوق نمو على المدى الطويل، حيث تقود نيجيريا مسيرة النمو في المنطقة. وتساعد مبادرة الجواز اللوجستي العالمي، على تحقيق النمو الاقتصادي، وتوفير فرص العمل، من خلال تعزيز التجارة، وجعل منتجات الدولة أكثر قدرة على المنافسة، بفضل سلاسل التوريد الأكثر كفاءة. كما تتيح للتجار النيجيريين، استكشاف فرص جديدة، من خلال شبكتنا في القارة الأفريقية وخارجها».

وتعد نيجيريا بذلك الدولة الحادية عشرة في أفريقيا، التي تنضم إلى مبادرة الجواز اللوجستي العالمي، والخامسة التي تنضم إليها بصفتها مركزاً تجارياً. وهناك دول أفريقية أخرى، منها جنوب أفريقيا والسنغال والمغرب وكينيا وإثيوبيا وبوتسوانا وزيمبابوي والموزمبيق وبوركينا فاسو وغينيا.

وقال روتيمي أمايتشي وزير النقل في نيجيريا: يسهم الانضمام إلى مبادرة الجواز اللوجستي، في تعزيز فرص التجارة العالمية المتاحة للشركات النيجيرية، وكذلك النمو السريع الذي تشهده نيجيريا. وسيتحقق ذلك من خلال توفير مزايا للشركات، تشمل أولوية المعالجة، وسرعة تخليص البضاعة، بما يساعد على تقليل تكاليف سلسلة التوريد، وزيادة حجم التبادلات التجارية.

ويؤدي استمرار توسّع نطاق شبكة الجواز اللوجستي العالمي في أفريقيا، إلى تحقيق رؤية اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية، من خلال خفض التكاليف، عبر سلسلة الخدمات اللوجستية في أفريقيا، وتعزيز التجارة ضمن المنطقة، وإتاحة الوصول التنافسي إلى أسواق دولية جديدة للشركات الأفريقية.

ويعدّ مجلس تنظيم وكلاء الشحن في نيجيريا، الشريك المنسّق، والجهة الوطنية المنظمة لقطاع الشحن في نيجيريا، حيث يعمل على تعزيز نموه وقدرته التنافسية العالمية، بما يعود بالنفع على الاقتصاد النيجيري، ويحقق النجاح التجاري للشركات.

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