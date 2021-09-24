دبي تستضيف قمة إدارة الاستثمار البديل 11 و12 أكتوبر

المصدر: (دبي ـ البيان)

تستضيف دبي فعاليات النسخة الحادية عشرة من قمة إدارة الاستثمار البديل 11 و12 أكتوبر في جميرا أبراج الإمارات في مركز دبي المالي العالمي.

وتم إطلاق قمة إدارة الاستثمار البديل في عام 2015، والتي تعد منصة للحوار حول تطورات الاستثمار وظروف السوق العالمية وأحدث التوجهات الدولية في هذا القطاع.

وتعتبر قمة إدارة الاستثمار البديل، الحدث الوحيد الذي ينظمه قطاع الأصول الرقمية، في سبيل تشجيع الحوارات للبحث والخروج بأفضل الممارسات العالمية وتبادل المعرفة. وتعد قمة إدارة الاستثمار البديل بمثابة جسر يربط بين الغرب والشرق من خلال قاعدة شبكتها العالمية. حيث تمكنت من إنشاء نظام بيئي يضم أكثر من 135 ألفاً، من الممولين، إلى المستثمرين، والمكاتب العائلية، إلى أصحاب الثروة والجمعيات المالية.

وتكثف الإمارات جهودها لتكون مركزاً عالمياً للأصول الرقمية، حيث يشهد هذا القطاع الفريد والناشئ تطوراً كبيراً على المستويين العالمي والإقليمي. وقال سرنو شوهان، نائب الرئيس للتسويق والتطوير في شركة «بيت أوسيس»: «يشهد استخدام العملات الرقمية المشفرة في منطقة الشرق الأوسط مستويات أعلى من أي وقت مضى.

حيث وصل حجم المعاملات إلى أكثر من 3 مليارات دولار في النصف الأول 2021 على منصة»بيت أوسيس«. كما ارتفعت عمليات تسجيل المستخدمين بشكل مطرد، ما ساهم في مضاعفة أعداد مستخدمي منصتنا خلال الأشهر الستة الماضية.

وقال تيري كلفر، الرئيس التنفيذي لشركة ماتريكس: شهد قطاع العملات الرقمية المشفرة نمواً كبيراً خلال فترة الاضطرابات الناجمة عن انتشار جائحة كورونا والتدخلات السياسية الاقتصادية غير المسبوقة. وبالرغم من انخفاض أسعار العملات بنسبة 50% تقريباً بين أبريل ويوليو، فقد تم تخصيص أكثر من ملياري دولار من الاستثمارات في القطاع خلال شهر أغسطس.

وعلى الصعيد العالمي، استمر الطلب بمستويات قوية على العملات الرقمية المشفرة كوينباس من المستثمرين المؤسسين، هذا ما أكده جون أغوسطينيو، مدير المبيعات المؤسسية والحسابات الاستراتيجية في منصة كوينباس.

وفي إطار الجهود التي يبذلها قطاع العملات الرقمية في المنطقة لتلبية هذا الطلب المتزايد، يشهد الجانب التنظيمي تطورات وإنجازات كبيرة وملحوظة فيما يخص وضع الأطر التنظيمية اللازمة لضمان الشفافية والثقة باعتبارها من المقومات الأساسية لتحقيق النمو على المدى الطويل.

وتابع كلفر: مع ارتفاع مستويات النمو تأتي الحاجة للتنظيم. وإن وضع الأطر التنظيمية هو من المراحل الأساسية لتطوير القطاع، وإن التغييرات التنظيمية المطبقة مؤخراً والتي سيتم تطبيقها مستقبلاً مهمة جداً لتطوير القطاع. على سبيل المثال، إن السياسات المتبعة في الولايات المتحدة المتعلقة بالرموز المالية أو سياسات التعدين تؤثر على الصين تأثيراً فورياً ويتكيف القطاع بسرعة مع هذه التغيرات المستمرة.

وإن هذا هو أحد الأسباب التي شجعتنا لإطلاق منصة «ماتريكس» للعملات الرقمية في سوق أبوظبي العالمي. وسياسة الأصول الرقمية في سوق أبوظبي العالمي مدروسة وواضحة. وتضع معايير عالمية المستوى.

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