فتح التسجيل بمعرض أبوظبي للقوارب

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للمعارض (أدنيك)، فتح باب التسجيل للعارضين والزوار والإعلاميين، لحضور فعاليات معرض أبوظبي الدولي للقوارب 2021، الحدث المتخصص باليخوت والقوارب والرياضات البحرية ومعدّات صيد الأسماك والذي تنظمه شركة «كابيتال للفعاليات» التابعة لـ«أدنيك»، خلال الفترة من 13 إلى 16 أكتوبر في مرسى أدنيك.

ويعود المعرض الذي يعد أول حدث متخصص باليخوت والقوارب والرياضات البحرية ومعدّات صيد الأسماك يُقام في الإمارات خلال العام الجاري، بنسخته الثالثة هذا العام ليسلط الضوء على مجموعة من الأنشطة البحرية المتميزة، بما فيها استئجار القوارب وتجارب الرحلات البحرية الترفيهية بأسعار مناسبة، وذلك للمرة الأولى في تاريخ المعرض.

ويُلبي المعرض أذواق جميع الزوار سواءً كانوا من مُحبي القوارب أو مالكيها أو حتى الراغبين بقضاء وقت ممتع مع أفراد العائلة في الهواء الطلق بأبوظبي.

ويعد الحدث وجهة مثالية لاستكشاف أحدث الطرق وأكثرها يُسراً للدخول إلى عالم القوارب والرياضات البحرية وصيد الأسماك، إلى جانب الاستمتاع بالأنشطة الترفيهية الخارجية. ويعتبر المعرض الوجهة الأمثل لعشاق المنازل العائمة. كما سيكون لمعدات صيد الأسماك حصّتها من فعاليات المعرض الذي يُتيح للزوار التعرف على نخبة من شركات معدات صيد الأسماك المحلية والإقليمية، فضلاً عن الفرصة لشراء أحدث معدات الصيد في السوق.

تستعد الجهات العارضة لإطلاق أحدث حلولها التقنية من المحركات الصديقة للبيئة في المنطقة. ويتيح معرض أبوظبي الدولي للقوارب الفرصة لاستكشاف أحدث المنتجات والتقنيات المتوفرة في قطاع الأنشطة البحرية الترفيهية بدولة الإمارات وشرائها. ويتميز برنامج النسخة الثالثة من المعرض بالأنشطة التفاعلية المشوقة، بما في ذلك تحدي درع الصحراء.

حيث يقدم نادي درع الصحراء أول مضمار مخصص لسباق الحواجز في أبوظبي والإمارات، وسيكون بمثابة نشاط تجريبي يُشجع الأطفال والكبار على اختبار تجربة مشوقة وتقديم أفضل ما لديهم لتجاوز جميع العقبات والحواجز بطريقة صحية وممتعة. وتشمل الفعالية عدداً من التحديات والمنافسات التي تندرج تحت سباقات الحواجز، بما فيها مسابقة قلب الإطارات خلال 30 ثانية، وسيتم الإعلان عن أسماء الفائزين بالمسابقات والتواصل معهم بعد اختتام أعمال المعرض.

وسيحظى الذواقة ومحبو عروض الطبخ بالفرصة لمتابعة عروض حية مميزة في سوق المأكولات البحرية الذي يتضمنه المعرض مع الشيف مانيش لاو الحائز على عدة جوائز عالمية. وتشهد بطولة الفلاي بورد، التي يُنظمها نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية على هامش المعرض، منافسة حماسية بين الرياضيين في الإمارات ضمن فئتي المُبتدئين والمحترفين، والذين سيستعرضون مهاراتهم في الماء.

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