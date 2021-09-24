«آفاق للتمويل» تروج لأعمالها في «صحارى سنتر»

المصدر: (دبي- البيان)

أطلقت «آفاق الإسلامية للتمويل»، منصة ترويجية بمركز «صحارى سنتر» في الشارقة أمس، وتستمر اليوم وغداً.

حيث يطلع ممثلو الشركة الزوّار على مفاهيم التمويل الإسلامي وآفاقه المستقبلية ويقدّمون لهم شرحاً عن المنتجات والخدمات المالية التي تقدمها.

وقال راشد القبيسي، الرئيس التنفيذي لـ «آفاق الإسلامية للتمويل»: هذه المنصات، تعكس التزامنا ووقوفنا إلى جانب عملائنا، وتواصلنا المباشر معهم، وبذلنا قولاً وفعلاً كل جهدٍ ممكن لإسعادهم وإطلاعهم بشكلٍ دائم على كل المبادرات والمنتجات والخدمات والعروض المبتكرة، التي نحرص على أن تصبّ في مصلحتهم.

وتؤكد على الدور الذي لعبته «آفاق» في قطاع التمويل الإسلامي، محلياً وإقليمياً، ومساهمتها الثابتة في مواكبة توجهات حكومة الإمارات، وما تطلقه من خططٍ ومبادرات لا مثيل لها في العالم، تعزّز روح التعاضد والتواصل بين أبناء المجتمع في مختلف القطاعات.

ودعا القبيسي زوّار مركز «صحارى سنتر» في الشارقة، إلى زيارة المنصة الترويجية لـ «آفاق»، للاستفادة من العروض التي توفّرها للأفراد والمؤسسات والشركات، ومنها برنامج إيداع «سحوبات» بالوكالة، وبرنامج تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، وبرنامج «أصول» لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة لمواطني الإمارات، إضافة إلى مجموعةٍ كاملة من بطاقات الائتمان وبطاقات الخصم، والإيداع النقدي الذكي، والمحفظة الذكية، وتمويل السيارات والمركبات الفارهة وغيرها الكثير.

وقال محمد الدوسري رئيس الأعمال في «آفاق الإسلامية للتمويل»، إن فريق المنصة جاهز لاستقبال الزوّار والإجابة عن كل أسئلتهم واستفساراتهم، وقال:

كما في منصاتنا الترويجية التي بدأت في منتصف شهر أغسطس، نتوقّع إقبالاً من المتسوّقين الذين نرحب بهم، كي يطّلعوا على خدماتنا ومنتجاتنا المتنوّعة والمتعدّدة التي تمنحهم فرصاً لا يمكن تفويتها، للاستفادة من مجموعةٍ واسعة من العروض، ومنها البطاقات الائتمانية ذات الميزات المتعددة، والتمويل الشخصي، وتمويل السيارات، وتمويل العقارات، وتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، بمعدّلات ربحٍ منخفضة جداً، وتأجيل سداد الأقساط.

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