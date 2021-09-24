107 ملايين ضخها الأجانب في الأسهم المحلية

المصدر: أبوظبي ـ رامي سميح

ضخ المستثمرون الأجانب غير العرب نحو 107 ملايين و332 ألف درهم في أسواق الأسهم المحلية كمحصلة شرائية في تداولات الأسبوع الماضي، مع اتجاههم لاقتناص الفرص مع تداول الكثير من الأسهم عند مستويات سعرية مغرية وجاذبة، والتوقعات بمزيد من الصعود بالتزامن مع قرب انعقاد «إكسبو 2020 دبي».

وبحسب رصد «البيان الاقتصادي»، وصل إجمالي مشتريات الأجانب في السوقين لنحو مليار و221 مليون درهم مقابل مبيعات بنحو مليار و114 مليون درهم وذلك خلال تداولات الأسبوع الماضي.

ووصلت مشتريات الأجانب في سوق أبوظبي للأوراق المالية لنحو 1.008 مليار درهم مقابل مبيعات بقيمة 958.4 مليون درهم بصافي استثمار 50.55 مليون درهم، فيما بلغت مشتريات الأجانب في سوق دبي المالي لنحو 212.4 مليون درهم مقابل مبيعات بنحو 155.6 مليون درهم بصافي استثمار 56.78 مليون درهم.

ووفق الرصد، حقق الخليجيون صافي استثمار بنحو 109.1 ملايين درهم كمحصلة شراء في الأسواق الأسبوع الماضي، بعد تسجيلهم مشتريات بنحو 281.8 مليون درهم مقابل مبيعات بنحو 172.7 مليون درهم.

وبلغت مشتريات الخليجيين في سوق دبي نحو 241.6 مليون درهم مقابل مبيعات 80.7 مليون درهم بصافي استثمار 160.8 مليون درهم كمحصلة شراء، فيما حققوا مشتريات في سوق أبوظبي بنحو 40.2 مليون درهم مقابل مبيعات بنحو 91.9 مليون درهم بصافي استثمار 51.7 مليون درهم كمحصلة بيع.

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