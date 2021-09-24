تواصل إجراءات استحواذ «ميبل إنفست» على «داماك»

المصدر: دبي - البيان

أعلنت «داماك العقارية»، موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع، على استمرار إجراءات عرض «ميبل إنفست كو ليمتد»، للاستحواذ على أسهم في رأسمال الشركة.

وذكرت الشركة في بيان لسوق دبي المالي، أمس، أنها تسلمت خطاباً من «ميبل إنفست»، مفاده موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع، على استمرار إجراءات العرض المتعلق بالاستحواذ على أسهمها.

وبحسب البيان، توقعت «ميبل إنفست»، أن يتم نشر تحديث لمستند العرض المؤرخ 9 يونيو الماضي خلال 14 يوماً، والذي سيتطرق لأمور تتعلق بالإجراءات فقط، ولن تؤثر في العوامل الجوهرية للعرض، بما في ذلك سعر العرض الذي سيبقى عند 1.3 درهم للسهم، موضحاً أن مستند العرض سيبقى سارياً ونافذاً، على أن يخضع لأي تعديلات، كما قد يتم النص عليه في مستند العرض المحدث.

كانت «داماك» تلقت عرضاً طوعيّاً مشروطاً في يونيو الماضي، من مؤسس الشركة، والمساهم الرئيس فيها حسين سجواني، عبر «ميبل إنفست»، لشراء حصص مساهمي الأقلية فيها، مقابل نحو 2.2 مليار درهم، ثم أعلنت ورود خطاب لها بخصوص تأجيل تنفيذ الإجراءات المتعلقة بالاستحواذ على أسهمها، بسبب قيام هيئة الأوراق المالية والسلع، بدراسة بعض الوقائع المتعلقة بهذا الاستحواذ.

واستقال سجواني، من منصبه رئيساً وعضو مجلس إدارة الشركة، بعد تقديم العرض، نتيجة تضارب المصالح الناشئ عن حصته في «ميبل إنفست»، ومشاركته في عرض الاستحواذ المقدم من قبلها، بصفته رئيس مجلس إدارة «داماك».

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