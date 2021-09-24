جوائز وتخفيضات كبيرة بمهرجان دبي للمفروشات

المصدر: دبي- البيان

كشف مهرجان دبي للمفروشات، عن تعاونه هذا العام مع إيكيا، العلامة السويدية العالمية والمختصة بالمستلزمات المنزلية، ضمن جهوده المتواصلة لتقديم باقة من العروض المميزة، من أكبر الشركات العالمية، للزوار والمقيمين. وسيتمكّن زوار متاجر إيكيا في دبي فستيفال سيتي ودبي فستيفال بلازا، أو عشاق التسوق عن طريق الإنترنت، من الموقع www.ikea.com.ae، من الاستفادة من تخفيضات حصرية، تقدم مع مجموعة من الجوائز خلال عطلة نهاية الأسبوع.

ويتضمن التعاون، تقديم إيكيا لتخفيضات بنسبة تصل إلى 90 % على أسعار المئات من المستلزمات المنزلية، وقطع الأثاث والأكسسوارات، في الفترة حتى 25 سبتمبر. كما ستقدم العلامة 30 بطاقة هدية بقيمة ألف درهم لـ 30 متسوقاً محظوظاً، ممن يزورون متاجر إيكيا، أو يقومون بالتسوق عن طريق الإنترنت، خلال مهرجان دبي للمفروشات. ويأتي العرض الجديد، ليوفر عطلة نهاية أسبوع رائعة للأفراد الراغبين بتجديد ديكورات منازلهم، أو ساحاتهم الخارجية.

وتلتزم جميع المتاجر ومراكز التسوق المشاركة في مهرجان دبي للمفروشات، الذي تنظمه مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، بإجراءات ومعايير الصحة والسلامة، مثل التباعد الاجتماعي، وارتداء الكمامات، في جميع الأوقات.

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