فتح باب التسجيل في قمة «المستقبل قيد العمل»

المصدر: رأس الخيمة- البيان

يتواصل العمل على قمة المواطن العالمي، وفق الجدول الزمني الموضوع لها، وذلك مع فتح باب التسجيل وبدء مبيعات تذاكر القمة السنوية المقبلة، والتي تقام بالشراكة مع هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة.

وأصبحت القمة التي تقام تحت عنوان «المستقبل قيد العمل» من الفعاليات المنتظرة لمجتمع المواطنين العالميين الآخذ بالاتساع، وستجمع عدداً من أبرز الشخصيات العالمية في رأس الخيمة يومي 12 و13 ديسمبر.

وسيتولى تقديم الفعالية ريتشارد كويست، الصحفي ومذيع الأخبار المعروف من شبكة «سي إن إن»، وجون ساربونغ، المذيعة التلفزيونية وخبيرة التنوّع والمؤلفة الحاصلة على الجوائز، وسيوظف كل منهما شخصيته الحيوية لخدمة القمة، التي تتمتع بتأثير كبير على الأفراد والحكومات على الصعيد العالمي.

كما ستتضمن الفعالية حوارات مهمة حول كيفية تحقيق دفعة جديدة في مجال النقل البشري، وستحتوي على عروض تقديمية معمّقة ونقاشات بارزة حول أبرز المبادرات في مجالات الهجرة المستدامة، ودور التكنولوجيا في تحقيق عالم خالٍ من الانبعاثات الكربونية، والسفر الفضائي كونه أفقاً جديداً للجنس البشري، وإعادة تعريف الهوية الإنسانية، ودعم مستقبل المواطنة العالمية.

وقالت تاليمكا يوردانوفا، الرئيسة التنفيذية لمنتدى المواطن العالمي: العالم بحاجة ماسة للروابط الإنسانية، ومؤخراً أصبح بحاجة أكبر للأمل من قادة العالم والشخصيات البارزة، في سبيل تحقيق تأثير فعال يؤدي لمستقبل أكثر استدامة وصلابة.

وأقيمت قمم منتدى المواطن العالمي سابقاً في دبي وتورنتو وموناكو وجزيرة سويتي ستيفان، واستضافت كل منها أكثر من 500 مشارك من أكثر من 65 بلداً، ما يجعلها من أكثر الاجتماعات السنوية العالمي تنوّعاً وفرادة.

وقال أرماند أرتون، مؤسس منتدى المواطن العالمي: سلطت الجائحة الضوء بشكل كبير على القوّة الهائلة للعالم حين يتمتع بأقصى حد من الاتصالات والحركة، وبدلاً من التهرّب من هذا الواقع العالمي الجديد وضرورة الوصول لهوية عالمية موحّدة، مهمّتنا هي أن نكون في صدارة الأطراف العاملة على تعزيزه.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز