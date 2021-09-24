«جلف كرافت» تناقش في موناكو مستقبل يخوت السوبر

المصدر: دبي- البيان

استعرضت شركة الخليج لصناعة القوارب «جلف كرافت»، قدراتها في مجال يخوت السوبر المصنوعة من الألياف الزجاجية المركبة في «معرض موناكو لليخوت 2021».

وعقدت الشركة جلسة حوارٍ في «نادي موناكو لليخوت»، سلطت خلالها الضوء على يختها السوبر «ماجستي 175»، أكبر يخت سوبر في العالم مصنوع من الألياف الزجاجية المركبة بالكامل في مصنع الشركة، بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وخلالها، أكد محمد الشعالي رئيس مجلس إدارة جلف كرافت، على المزايا العديدة التي تتمتع بها اليخوت المصنوعة من الألياف الزجاجية المركبة، ومنها سهولة الصيانة والقدرة على الإبحار في مناطق منخفضة العمق.

وشهدت جلسة الحوار مشاركة كريستيانو غاتو، مصمم يخت «ماجستي 175»، وكوستاس كريستودولو مدير العمليات في شركة «جلف كرافت»، والقبطان باتريشيا كازويل مدير ضبط الجودة في الشركة، التي أجرت أول تجربة إبحار على متن هذا اليخت السوبر.

إضافة إلى عدد من الخبراء المتمرسين، مثل مارتن ريدمين رئيس مجلس إدارة «سوبر يخت جروب»، وأدارها جاستن راتكليف، الصحافي المتخصص في مجال اليخوت منذ أكثر من 25 عاماً، وبيتر ساوثجيت، المدير الإقليمي في الأمريكتين، واختصاصي رموز اليخوت في مكتب تسجيل جزر الكايمان.

واستعرض الشعالي تطلعاته ورؤاه حول يخت «ماجستي 175»، الذي تم تصنيعه خلال أقل من 4 أعوام في الإمارات، وسيجري تسليمه لمالكه قريباً، بجاهزية كاملة للإبحار حول العالم. وأكد الشعالي تفوق هذا اليخت على مستوى الأداء، مضيفاً أنه كبحار، كان حريصاً على مراعاة أدق تفاصيل تصنيعه، وقال:

«نفخر بقدراتنا المتميزة في صناعة اليخوت السوبر، وفقاً لأرقى معايير الكفاءة والتميز. ونظراً لأن تحقيق النجاح المتميز في بناء اليخوت، يعتمد إلى حد كبير على مراعاة أدق التفاصيل، قضيت وقتاً طويلاً في الإشراف على كافة جوانب تصنيع يخت «ماجستي 175»».

وتعمل «جلف كرافت»، على الاستفادة من عضويتها في جمعية صانعي اليخوت الفاخرة العالمية، لإثراء الحوارات حول يخوت السوبر المصنعة من الألياف الزجاجية المركبة. وستتعاون الجمعية مع «جلف كرافت»، والجهات التنظيمية المعنية، لضمان الامتثال للمعايير والقواعد اللازمة في تصنيع هذه اليخوت.

وسعياً لتوسيع حضورها في أوروبا، أضافت «جلف كرافت» 8 شركاء توزيع جدد في 12 سوقاً رئيسة، منها ألمانيا وإسبانيا وهولندا والبرتغال وغيرها، إضافة إلى تعزيز حضورها العالمي في الولايات المتحدة وأستراليا والشرق الأوسط. وقامت «جلف كرافت»، منذ إطلاقها، ببناء أكثر من 10 آلاف قارب.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز