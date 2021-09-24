«بنك التنمية» و«الإمارات دبي الوطني» يدعمان المشاريع الصغيرة

المصدر: أبوظبي - البيان

أبرم مصرف الإمارات للتنمية مذكرة تفاهم مع بنك الإمارات دبي الوطني لتوفير برنامج لضمان القروض للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدولة. وقّع المذكرة أحمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية، وشاين نيلسون، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني.

وبموجب الاتفاقية، سيوفر مصرف الإمارات للتنمية ضمانات مالية تصل إلى 50% من قيمة التسهيلات التمويلية التي يقدمها بنك الإمارات دبي الوطني للعملاء من الشركات الصغيرة والمتوسطة، وذلك بشكل يتناسب مع حجم الشركات المستفيدة من هذه الضمانات المالية.

حيث سيكون الحد الأقصى للضمانات المقدمة هو خمسة ملايين درهم إماراتي للشركات الأكبر حجماً و500 ألف درهم للشركات الصغيرة. ويشكل برنامج ضمان القروض منصة فعالة تعزز من قدرات مصرف الإمارات للتنمية وبنك الإمارات دبي الوطني في زيادة الإقراض المالي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، مع التركيز على القطاعات الحيوية التي تشمل قطاع التصنيع، والرعاية الصحية، والبنية التحتية، والأمن الغذائي، والتكنولوجيا.

وقال أحمد النقبي: توقيع مذكرة التفاهم يأتي في إطار سعينا المستمر إلى دعم خطط التنويع الاقتصادي في الإمارات وسد فجوة التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة التي تعمل في القطاعات الحيوية في الدولة. ونتطلع عبر التعاون مع بنك الإمارات دبي الوطن إلى تعزيز سهولة وصول الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى الموارد المالية ودعم أهداف الإمارات نحو بناء اقتصاد معرفة قوي والمساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة.

وقال شاين نيلسون، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: يسعدنا التعاون مع مصرف الإمارات للتنمية، في إطار التزامنا الاستراتيجي بعيد المدى الذي يهدف لتعزيز أعمال المشاريع الصغيرة في الدولة، من خلال تقديم الدعم المالي المناسب وتسهيل حصول المزيد من هذه الشركات على حلول تمويلية ترقى لتطلعاتها وتسهم بنمو وتوسّع أعمالها.

وتتماشى مذكرة التفاهم مع استراتيجية مصرف الإمارات للتنمية التي أطلقها أخيراً، حيث يقدم الإقراض المباشر وغير المباشر للمشاريع الصغيرة والمتوسطة (تمويل طويل الأجل وتمويل المشاريع والمستحقات)، ويشكّل ذراعاً استثمارية داعمة للشركات الناشئة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة (مسرّع للأعمال، تمويل رأسمالي، تنمية أعمال).

إضافة إلى خدمات الأعمال الاستشارية لرواد الأعمال والشركات الناشئة والشركات الصغيرة (التدريب والإرشاد وأبحاث السوق).

ويوفر بنك الإمارات دبي الوطني مجموعة واسعة من الخدمات المصرفية المتكاملة لعملائه من الشركات الصغيرة والمتوسطة والتي تشمل إدارة المعاملات المصرفية، وإدارة النقد، والتسهيلات الممولة وغير الممولة، وتمويل رأس المال التشغيلي، إضافة إلى خدمات التأمين والاستثمار والصرف الأجنبي، كما يمكن للعملاء الاستفادة من قروض مستحقات نقاط البيع أو العقارات التي لا تتطلب وجود ضمانات.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز