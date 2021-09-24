شراء انتقائي على الأسهم القيادية يدعم تماسك الأسواق

تباينت إغلاقات الأسهم المحلية في ختام تداولات الأسبوع، مع صعود سوق أبوظبي بدعم شراء انتقائي على أسهم كبرى في قطاع البنوك والعقار والاتصالات، فيما تماسك سوق دبي مع صعود أسهم قيادية في قطاع الاستثمار والنقل مقابل هبوط أسهم أخرى مثل «دبي الإسلامي» و«إعمار».

وارتفع سوق أبوظبي 0.55% توازي 43 نقطة ليقفل عند 7824.79 نقطة مع صعود أسهم البنوك والعقار والاستثمار والاتصالات، فيما انخفض سوق دبي بنحو طفيف 0.15% تعادل 4.26 نقاط ليغلق عند 2839.57 نقطة مع تراجع أسهم البنوك والعقار.

واستقطبت الأسهم سيولة بنحو 1.47 مليار درهم موزعة بواقع 1.36 مليار في أبوظبي و110.6 ملايين بدبي، وجرى التداول على 223 مليون سهم منها 168.4 مليوناً في أبوظبي و54.6 مليوناً بدبي، وذلك عبر تنفيذ 7920 صفقة.

سوق دبي

وتماسك سوق دبي مع ارتفاع قطاع الاستثمار 0.05% مدعوماً بنمو «شعاع» 1.47% واستقرار «سوق دبي المالي» و«دبي للاستثمار»، وزاد قطاع النقل 1.19% بعد صعود «العربية للطيران» 2.21% و«الخليج للملاحة» 1.41% و«أرامكس» 0.28%.

وانخفض قطاع البنوك 0.35% مع هبوط «دبي الإسلامي» 0.81%، فيما استقر «الإمارات دبي الوطني»، ونزل قطاع العقار 0.2% مع هبوط «إعمار العقارية» و«الاتحاد» 0.35% و«إعمار مولز» 0.48% و«إعمار للتطوير» 0.51%، فيما استقر «ديار» وارتفع «داماك» 2.44%.

وتصدر «إعمار العقارية» النشاط مستقطباً 32.7 مليون درهم، تلاه «دبي الإسلامي» 18.5 مليون درهم، ثم «الإمارات دبي الوطني» 10.5 ملايين درهم، وحقق «تكافل الإمارات» أكبر وتيرة صعود بنسبة 8.53%، فيما كان «تبريد» الأكثر انخفاضاً بنسبة 3.42%.

سوق أبوظبي

وعزز صعود سوق أبوظبي نمو قطاع البنوك 0.46% مع ارتفاع «أبوظبي الأول» 0.66% و«أبوظبي التجاري» 0.66%، فيما انخفض «أبوظبي الإسلامي» 1.41%، وزاد قطاع الاتصالات 1.04% مع ارتفاع «اتصالات» 0.99% و«الياه سات» 2.8%، وزاد قطاع العقار 0.27% بعد ارتفاع «الدار» 0.24% و«رأس الخيمة العقارية» 0.73%.

ونما قطاع الاستثمار 0.44% بعد ارتفاع «الواحة كابيتال» 1.8% و«ألفا ظبي» 1.48%، فيما استقر «العالمية القابضة»، وانخفض «إشراق» 0.32%، وتراجع قطاع الطاقة هامشياً 0.09% مع انخفاض «أدنوك للتوزيع» 1.16% فيما ارتفع «دانة غاز» 1.92% واستقر «طاقة».

وهيمن «أبوظبي الأول» على النشاط مستقطباً 352.1 مليون درهم، تلاه «العالمية القابضة» 307.2 ملايين درهم، وحقق «أسمنت الخليج» أكبر ارتفاع بنسبة 9.08%، فيما كان «الشارقة للأسمنت» الأكثر انخفاضاً بنسبة 2.7%.

الاستثمار الأجنبي

واتجه الأجانب نحو الشراء في سوق أبوظبي بصافي استثمار 92.8 مليون درهم، فيما مال المواطنون والعرب والخليجيون نحو البيع، بينما في سوق دبي اتجه المواطنون والعرب نحو الشراء بصافي استثمار 15.1 مليون درهم، فيما مال الأجانب والخليجيون نحو البيع.

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