المصدر: دبي - البيان

- أعلنت شركة الإمارات للمرطبات، عن مغادرة المدير العام للشركة، محمد سليمان وسيم، وستعلن الشركة عن الهيكل الوظيفي الجديد لاحقاً.

- أصدر مجلس إدارة شركة «أدنوك للتوزيع»، قراراً بالتمرير لتعيين عائشة محمد الحمادي عضواً جديداً للجنة الترشيحات والمكافآت الخاصة، محل غنام المزروعي، الذي تنحى مؤخراً عن منصبه كعضو في اللجنة.

- يجتمع مجلس إدارة شركة «المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق»، في 4 أكتوبر القادم، للاطلاع على اتفاقية تخارج أرض السعديات لإحدى الشركات العقارية بالدولة، والاطلاع على مقترح شراء الشركة لأسهمها، والإجراءات التي تم إنجازها في هذا الصدد.

- اطلع مجلس إدارة «دانة غاز»، على تقرير حول تطورات دراسة جدوى عملية فصل أصول الشركة، وأيضاً سير عمليات الشركة ومشروعاتها في مصر والإمارات وإقليم كردستان العراق، بالإضافة إلى مناقشة فرص أعمال جديدة للشركة، مقدمة من الإدارة التنفيذية، كما ناقش المجلس تقريراً عن خيارات التمويل.

- اشترى مصرف السلام – البحرين، 630 ألفاً و218 سهماً من أسهمها (أسهم خزينة) في سوق دبي المالي، وبورصة البحرين، لترتفع أسهم الخزينة من 112 مليوناً و879 ألفاً و610 أسهم، إلى 113 مليوناً و509 آلاف و828 سهماً (4.691 % من الأسهم الصادرة)، وذلك بتاريخ 22 سبتمبر 2021.

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