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    حاكم أم القيوين يصدر قراراً بشأن تحديد مناطق التملك العقارى الحر للأجانب

    المصدر:
    • وام
    التاريخ:

     أصدر صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين القرار رقم ( 4 ) لسنة 2021 بشأن تحديد مناطق التملك العقارى الحر للأجانب .

    ونص القرار على أنه يجوز منح الاجانب والشركات ذات المسؤولية المحددة المملوكة جزئيا للأجانب وشركات المنطقة الحرة وشركات الافشور حق التملك العقارى .

    وأوضح القرار أن أي تشريع آخر يتناقض وأحكام هذا القرار يعتبر باطلا ولاغيا .

    كما نص القرارعلى أن تحدد مناطق التملك الحر بموجب قرار من الحاكم بناء على اعتبارات تتعلق بالتطوير العقارى أو التملك العقارى الحر للأجانب أو لاعتبارات أخرى .
    يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر فى الجريدة الرسمية.

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