أراضي دبي: أفضل أداء لشهر أغسطس في 12 عاماً

المصدر: دبي- البيان

يشهد السوق العقاري بدبي نمواً متواصلاً، والمزيد من الجاذبية الاستثمارية، وذلك قبل أيام قليلة من موعد انطلاق معرض «إكسبو» أكبر حدث دولي في المنطقة، والمتوقع أن يلقي بظلاله على القطاع العقاري في الإمارة، عبر مزيد من النمو والانتعاش.

وتشير بيانات النسخة السابعة عشرة من المؤشر الرسمي لأسعار البيع في دبي، الذي أطلقته «أراضي دبي»، بالتعاون مع «بروبرتي فايندر»، إلى أن أغسطس 2021 يعدّ ثاني أعلى شهر منذ ديسمبر 2013، من حيث عدد المبايعات العقارية في شهر واحد، وشهد الشهر تسجيل 5,780 مبايعة بقيمة 14.97 مليار درهم، ليكون أفضل شهر أغسطس على الإطلاق خلال الـ 12 عاماً الماضية.

وتشير بيانات المؤشر الذي يتّخذ من العام 2012 سنة الأساس، ومن يناير 2012 شهر الأساس، ومن الربع الأول 2012 ربع الأساس، إلى أن المؤشر الشهري العام في أغسطس 2021 سجل 1.096 نقطة بسعر 1.041.825 درهماً، في حين سجّل المؤشر الشهري للشقق 1.116 نقطة بسعر 931.310 دراهم، وسجّل المؤشر الشهري للفلل/‏ تاون هاوس 1.072 نقطة بسعر 1.909.567 درهماً، ليسجل بذلك المؤشر الشهري العام ارتفاعاً بنسبة 1.20%، في حين ارتفع المؤشر الشهري للشقق والفلل بنسبة 1.36% و3.18% على التوالي.

وأسهم تسجيل أغسطس 5,780 مبايعة عقارية، في ارتفاع إجمالي الصفقات العقارية منذ بداية العام إلى 37,537 صفقة، بقيمة 88.12 مليار درهم، وبذلك شهدت المبيعات العقارية خلال الـ 8 أشهر الأولى زيادة 22.61% من حيث القيمة، مقارنة بالمبيعات العقارية المسجلة في العام 2020 ككل، والذي شهد تسجيل 35,401 صفقة بقيمة 71.87 مليار درهم.

واستحوذ السوق الثانوي/‏ الوحدات الجاهزة على 55% من إجمالي المبايعات خلال أغسطس 2021، في حين شكلت المبايعات على الخريطة 45%، وبالنظر إلى النسبة المئوية الإجمالية؛ فإن المبيعات على الخريطة زادت بمقدار 5% على أساس شهري، واستحوذت منطقة المرابع العربية 3 على ثلث المبيعات على الخريطة خلال أغسطس 2021.

وتعاملت المبايعات على الخريطة مع 2,599 عقاراً بقيمة إجمالية وصلت إلى 4.95 مليارات درهم، وهذه هي أعلى قيمة لمعاملات البيع على الخريطة يشهدها سوق العقارات في دبي منذ أكثر من 11 عاماً، إذ كانت المرة الأخيرة التي شهد فيها السوق ضخ هذا القدر الكبير من الأموال في العقارات على الخريطة في أكتوبر 2009، بدورها فقد تم بيع 3,181 عقاراً في السوق الثانوي بقيمة إجمالية بلغت 10.02 مليارات درهم خلال أغسطس 2021. وارتفع المتوسط الإجمالي لقيمة المبايعات في أغسطس 2021 إلى 2،589،938 درهماً، بزيادة بنسبة 1.57% مقارنة بيوليو.

عمليات بحث

بحسب بيانات الطلب من القاعدة الخاصة بشركة «بروبرتي فايندر» تركّزت عمليات البحث عن الفلل/ تاون هاوس في أغسطس 2021 في مناطق المرابع العربية 3، ودبي لاند، ودبي الجنوب، وتلال الغاف، وداماك هيلز 2، في حين تركّزت عمليات البحث عن الشقق في الفترة نفسها، في مناطق الخليج التجاري، وقرية جميرا الدائرية، وميناء دبي، ومدينة محمد بن راشد، وداون تاون دبي.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز