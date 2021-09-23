مركز دبي المالي العالمي يصدر تعديلات على لوائح وقانون التوظيف

المصدر: البيان

أعلن مركز دبي المالي العالمي، المركز المالي الرائد عالمياً وأبرز مراكز الابتكار في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، أمس عن اعتماد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكم إمارة دبي، قانون التوظيف المعدل رقم 4 للعام 2021، والذي يُدخل تعديلات على نظام قانون التوظيف بشأن خطة التأهيل الوظيفي بما ينسجم مع برامج شراء الأموال الخاصة بالموظفين التابعة لسلطة دبي للخدمات المالية، بحيث يتم تطبيق قانون واحد على هذه الأنظمة.

وتعمل التعديلات الجديدة على تعزيز وضوح بعض مجالات القانون بما يشمل تطبيق فترات التقادم على المطالبات المقدمة بموجب قانون التوظيف، واستحقاقات الإجازة، ومدة فترة الاختبار للعقود قصيرة الأجل محددة المدة، وبعض الشروط المحددة التي يضمها القانون.

كما يشمل القانون تعديلات على متطلبات الصحة والسلامة الأساسية في مكان العمل بموجب قانون التوظيف بما يراعي ترتيبات العمل من المنزل.

وتعكس التعديلات على اللوائح والقوانين التنظيمية التزام المركز المالي المستمر بالحفاظ على إطار قانوني وتنظيمي شفاف وقوي، يضمن تطبيق أفضل الممارسات العالمية.

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