«الاتحاد العقارية» توقع اتفاق تخارج بـ 420 مليون درهم

المصدر: (دبي - البيان)

أعلنت شـركة الاتحاد العقارية، المطور العقاري الرائد في دبي والمدرجة بسـوق دبي المالي والمالكة لمجموعة من الشـركات التابعة متعددة الأنشطة، أنها انتهت أخيراً من توقيع مذكرة تفاهم يتم بموجبها التخارج بشكل كامل من ملكية أحد مراكز التسوق قيد الإنشاء في «موتور سيتي»، وتبلغ قيمة مذكرة التفاهم 420 مليون درهم، وقد أُبرمت مع أحد المطورين العقاريين الرواد في دبي.

وقال خليفة حسن الحمادي، رئيس مجلس الإدارة: شركة الاتحاد لديها بالفعل مساحات تجارية لا بأس بها سواء في «موتور سيتي» أو في مشروعنا «أب تاون مردف»؛ وعليه أرتأى المجلس أنه من الأفضل التخارج من المركز التجاري قيد الإنشاء عند الحصول على عرض مناسب.

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