«ميرسك» تختار جافزا لتدشين أول مركز للتخزين والتوزيع بالدولة

المصدر: دبي - البيان

وقعت شركة «ميرسك كانو الإمارات»، مزود الخدمات اللوجستية المتكاملة لنقل الحاويات، اتفاقية مع المنطقة الحرة لجبل علي (جافزا)، لإطلاق مركزها الأول من نوعه في دولة الإمارات لخدمات التخزين والتوزيع، على مساحة 10 آلاف متر مربع.

وقّع الاتفاقية كريستوفر كوك، المدير العام لميرسك الإمارات، وعبد الله بن دميثان، المدير التنفيذي والمدير العام لموانئ دبي العالمية – إقليم الإمارات وجافزا، في المقر الإقليمي بدبي لشركة ميرسك في غرب ووسط آسيا.

وقال كريستوفر كوك: نلتزم في ميرسك بربط وتبسيط العلاقة بين عملائنا وسلاسل التوريد والإمداد، لاسيما في هذه المرحلة التي ازدادت فيها أهمية توفير مرونة الوصول إلى سلاسل التوريد أكثر من أي وقت مضى. ونشعر بالحماس ونحن نعلن عن إطلاق أول مراكزنا للتخزين والتوزيع في دولة الإمارات.

وقال عبد الله بن دميثان، المدير التنفيذي والمدير العام لموانئ دبي العالمية – إقليم الإمارات وجافزا: نرحب بشركة ميرسك، التي نفخر بكونها من أقدم شركائنا التجاريين، وهي تطلق أول مركز لها للتخزين والتوزيع بدولة الإمارات في جافزا.

فمن خلال بنيتنا التحتية التي لا تضاهى، إضافة إلى القرب من مرافق العمليات اللوجستية وقطاعات الأعمال، سنوفر القاعدة الأساس التي ستستند عليها ميرسك لتحقيق طموحاتها في نمو أعمالها بالإمارات.

وإضافة إلى تكاملها مع ميناء جبل علي، ستشكل جافزا مركزًا تجاريًا ولوجستيًا مثاليًا ومتعدد الأنماط، للوصول بخدمات الشركة إلى ما يزيد على 3.5 مليارات مستهلك. وتأتي الخطوة ثمرة للعلاقة الاستراتيجية الممتدة بين موانئ دبي العالمية وميرسك، ونتطلع قدمًا إلى تقديم المزيد من الدعم خلال مسيرتها في العمل معنا.

وسيشكل مركز التخزين والتوزيع الجديد لشركة ميرسك إضافة مهمة لحضورها العالمي، الذي يضم أكثر من 250 مركز تخزين، بمساحة تزيد على مليون ونصف متر مربع، تتوزع عبر 50 دولة. وستبلغ سعة التخزين لهذا المركز الجديد 80 ألف متر مكعب، قادر على استيعاب مختلف أنواع السلع للعديد من القطاعات.

شراكة

من ناحية أخرى، وقَّعت «موانئ دبي العالمية»، اتفاقية مدتها 3 سنوات مع معهد جين جودال لدعم نمو برنامج الشباب العالمي الإنساني والبيئي، «الجذور والبراعم» (Roots & Shoot) التابع للمعهد.

ويُعد معهد جين جودال مجموعة مكونة من 24 منظمة عالمية للمحافظة على المجتمع تعمل على تعزيز رؤية د. جين جودال، الحاصلة على وسام الشرف البريطاني برتبة سيدة قائد (DBE) ومؤسِّسة معهد جين جودال ورسول الأمم المتحدة للسلام. ويقود هذه الشراكة مع «موانئ دبي العالمية» معهد جين جودال ومقره المملكة المتحدة.

ويُعد برنامج «البراعم والجذور» أحد البرامج الأساسية في معهد جين جودال، وهو حركة عالمية تتضمن آلاف الشباب المتحمسين القادرين على إحداث تأثير قوي عبر أكثر من 60 دولة. وستدعم الشراكة مع «موانئ دبي العالمية» توسع مجموعات برنامج «الجذور والبراعم» الحالية وكذلك تكوين مجموعات جديدة، في كل من الإمارات وحول العالم، بما في ذلك توفير موظف جديد لشؤون التوعية بالمدارس.

إلهام الشباب

قال سلطان أحمد بن سليّم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة «موانئ دبي العالمية»: «يتمثل هدف «موانئ دبي العالمية» في تشجيع وإشراك وإلهام الشباب حول التجارة العالمية واللوجستيات.

ونحن نشعر بالفخر لشراكتنا مع معهد جين جودال، كما نسعى من خلال برنامج «الجذور والبراعم» إلى تشجيع التعلم التعاوني بغرض دعم الشباب في تحديد الفرص من أجل الإسهام في مستقبل مجتمعاتهم بطريقة مستدامة».

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