«البنوك» تُعيد الأسواق للمربع الأخضر بمكاسب 2.8 مليار درهم

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

عادت أسواق الأسهم المحلية للمربع الأخضر في ختام جلسة أمس، بعدما ربح رأسمالها السوقي ما يربو على 2.8 مليار درهم بدعم رئيسي من أسهم البنوك، وسط شراء انتقائي استهدف بعض الأسهم القيادية في قطاعات العقار والاتصالات والطاقة.

وصعد سوق دبي بنسبة 0.22% توازي 6.3 نقاط ليقفل عند 2843.83 نقطة على وقع مكاسب أسهم البنوك والعقار، فيما صعد سوق أبوظبي بنسبة 0.35% تعادل 27.5 نقطة ليغلق عند 7781.83 نقطة بدعم أسهم البنوك والاتصالات والطاقة.

واستقطبت الأسهم سيولة بنحو 1.54 مليار درهم موزعة بواقع 1.4 مليار في أبوظبي و129.6 مليوناً بدبي. وجرى التداول على 322.5 مليون سهم منها 162.7 مليوناً في أبوظبي و159.8 مليوناً بدبي. وتم التداول على 8321 صفقة، واستحوذ سهما «أبوظبي الأول» و«العالمية القابضة» على نحو 47% أو ما يعادل 720.2 مليوناً من السيولة.

سوق دبي

عزز صعود سوق دبي ارتفاع قطاع البنوك 0.44%، وزاد قطاع العقار هامشياً 0.07%، ونزل قطاع الاستثمار 0.87%، وهبط قطاع النقل 0.06%. وتصدر «إعمار العقارية» النشاط مستقطباً 33.8 مليون درهم، تلاه «الاتحاد العقارية» 29.8 مليون درهم، ثم «دبي الإسلامي» 13.1 مليون درهم، وحقق «تبريد» أكبر نسبة صعود بنحو 4.78%، فيما كان «مزايا» الأكثر انخفاضاً بنسبة 9.73%.

سوق أبوظبي

ودعم ارتفاع سوق أبوظبي نمو قطاع البنوك 0.96%، وزاد قطاع الاتصالات 0.32%، وزاد قطاع الطاقة 0.14%، بالمقابل، انخفض قطاع الاستثمار 0.31%، ونزل قطاع العقار 0.72%. وهيمن «أبوظبي الأول» على النشاط مستقطباً 418.4 مليون درهم، تلاه «العالمية القابضة» 301.7 مليون درهم، وحقق «الجرافات البحرية الوطنية» أكبر وتيرة صعود بنسبة 12.79%، فيما كان «دواجن رأس الخيمة» الأكثر انخفاضاً بنحو 10%.

الاستثمار الأجنبي

ومال الأجانب والعرب والخليجيون نحو الشراء في سوق دبي بصافي استثمار 15.2 مليون درهم، فيما اتجه المواطنون نحو التسييل، بينما في أبوظبي مال الأجانب نحو الشراء بصافي استثمار 8.6 ملايين درهم فيما اتجه المواطنون والعرب والخليجيون نحو البيع.

إفصاحات

* وافقت الجمعية العمومية لشركة اللاينس للتأمين على إصدار قرار خاص بتعديل بعض مواد النظام الأساسي للشركة للتوافق مع أحكام القانون الاتحادي رقم 26 لسنة 2020.

* أعلنت شركة الاستشارات المالية الدولية القابضة، أن الشركة الأولى للتأمين التكافلي التابعة لها وافقت على توصية بالاستثمار في مجموعة سترايف للخدمات بحصة 19.9% بقيمة 20.85 مليون درهم، وأيضاً في فندق يوتل النخلة بحصة 10.5% بقيمة 27.7 مليون درهم.

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