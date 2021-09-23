45 مليار درهم تحويلات للخارج في الربع الثاني بنمو 8.7 %

المصدر: أبوظبي- البيان

زادت التحويلات الشخصية الصادرة من الإمارات على أساس سنوي بنسبة 8.7% أو ما يعادل 3.6 مليارات درهم إلى 45 مليار درهم في الربع الثاني من العام الجاري مقارنة بنحو 41.4 مليار درهم في الربع الثاني من 2020، وذلك مع ارتفاع في التحويلات الصادرة من البنوك بمقدار 6.1 مليارات درهم، بينما انخفضت التحويلات عبر مكاتب الصرافة بمقدار 2.5 مليار درهم.

وكانت البلدان الخمسة الأولى من حيث التحويلات الشخصية الصادرة، خلال الربع الثاني الهند وباكستان والولايات المتحدة والفلبين ومصر، حيث بلغت نسبتها 28.8% و12% و6.9% و6.2% و6.1% على التوالي من الإجمالي، كما ارتفعت التحويلات الشخصية الصادرة على أساس سنوي إلى جميع بلدان المقصد الـ5 الرئيسية.

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