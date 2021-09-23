تسجيل «بِت أُواسيس» لتداول العملات الرقمية على منصة GoAML

المصدر: (أبوظبي – وام)

رحب المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالإعلان عن تسجيل منصة بِت أُواسيس لتداول العملات الرقمية على منصة GoAML للإبلاغ عن المعاملات المشبوهة والتابعة لوحدة المعلومات المالية الإماراتية.

واعتبر حامد الزعابي، مدير عام المكتب التنفيذي الربط بين المنصتين، والذي تم الإفصاح عنه أمس في صميم رؤية الإمارات للخمسين عاماً المقبلة، والتي حددتها قيادتنا الوطنية الحكيمة العام الماضي لدعم الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية وتنمية أعمالها، بما يتماشى مع المعايير المعتمدة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتوصيات مجموعة العمل المالي (فاتف)«.

وقال علي باعلوي رئيس وحدة المعلومات المالية الإماراتية: يسعدنا تسجيل أول شركة ناشئة للتكنولوجيا المالية في الدولة على منصة GoAML، حيث يكفل هذا القرار الاستراتيجي تمكين الشركات المحلية الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية وزيادة قدرتها على تلبية شروط الامتثال التي حددتها اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة».

واعتبر طارق محمد، رئيس قسم جرائم الأصول الرقمية بالقيادة العامة لشرطة دبي القرار بمثابة خطوة استباقية من قِبَل اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة ووحدة الاستخبارات المالية، من أجل حماية الأمن الاقتصادي للبلاد وتمكين الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية".

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