«برج العرب» مفتوح للزيارة

المصدر: دبي - البيان

في إطار التطوير المستمر للخدمات النوعية التي تقدمها ضمن قطاع السياحة، كشفت «مجموعة جميرا»، شركة الضيافة الرائدة عالمياً والتابعة لـ «دبي القابضة»، عن تجربة استثنائية تقدمها المجموعة للراغبين في زيارة «برج العرب» من غير المقيمين فيه، وهي عبارة عن جولة إرشادية مبتكرة للتعريف عن قرب بالفندق من خلال زوايا عدة، سواء الطراز المعماري الفريد للفندق المُصنف بين أشهر فنادق العالم، أو المساحات التي يقدم من خلالها الفندق أفضل خدمات الضيافة التي أشتهر بها هذا المرفق السياحي الفريد.

ارشاد ومعلومات

وأوضحت «دبي القابضة» أن مدة الجولة 90 دقيقة، وتتم برفقة مرشدين مختصين لتقديم المعلومات الوافية للضيوف وتمكينهم من التعرف إلى العديد من التفاصيل التي قد لا يعرفها الجميع عن الفندق الذي يعد من أبرز مكونات المشهد السياحي في إمارة دبي، وأحد أشهر المعالم السياحية على مستوى المنطقة والعالم.

وفي هذا السياق، قال جوزيه سيلفا، الرئيس التنفيذي لـ «مجموعة جميرا»: «تماشياً مع المكانة المتميزة التي تتمتع بها دبي كوجهة عالمية، تأتي التجربة التي اخترنا لها عنوان «داخل برج العرب» وتخدم في إظهار روح الابتكار وقيم الطموح التي تقف وراء تشييد هذا المعلم الفريد، والذي تم تشييده تجسيداً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في تطوير المشاريع النوعية العملاقة في شتى المجالات بما فيها المجال السياحي، لنعرض عبر هذه الخطوة معايير الضيافة الفاخرة التي تشتهر بها «مجموعة جميرا» في منح ضيوفها تجارب لا تنسى.

ومع بدء حركة السفر حول العالم في العودة تدريجياً إلى نشاطها المعهود، تسعدنا دعوة الزوار لاستكشاف «الموطن الأصلي للفخامة» وخوض هذه التجربة المُلهمة ومشاهدة المستويات الاستثنائية من الفخامة العربية في إطار عالمي».

جولة استثنائية

وتتيح جولة «داخل برج العرب» للضيوف فرصة التعرف إلى بهو الفندق الشهير والجناح الملكي، وسيحصل الضيوف على معلومات مفصلة عن تاريخ الفندق عبر التقنيات التفاعلية الرقمية في «جناح التجربة».

ويمكن للضيوف عقب الجولة، الاستمتاع بالإطلالات الخلابة على الخليج العربي، وتناول أشهى المأكولات في مطعم «أوما»، في الردهة المقامة في الهواء الطلق، والتي أبدع تصميمها أحد أبرز مصممي الديكور الداخلي للفندق في العالم، وهو المصمم خوان تشو، كما يمكن لزوار الفندق حجز أماكنهم في أحد مطاعم الفندق الحائزة على الجوائز العالمية. وللراغبين في الزيارة والاستمتاع بتجربة «داخل برج العرب»، عليهم التسجيل عبر الموقع الإلكتروني.

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