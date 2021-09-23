اتفاقية بين «الأوراق المالية» و«دبي التجاري العالمي» لتنظيم الأصول المشفّرة

المصدر: دبي - البيان

أعلنت هيئة الأوراق المالية والسلع توقيع اتفاقية مع سلطة مركز دبي التجاري العالمي بهدف تنظيم عمليات طرح وإصدار وإدراج وتداول الأصول المشفّرة ومزاولة الأنشطة المالية المتعلقة بها في المنطقة الحرة التابعة لسلطة مركز دبي التجاري العالمي.

ووقع الاتفاقية الدكتورة مريم السويدي الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع بالإنابة وهلال سعيد المري مدير عام سلطة مركز دبي التجاري العالمي.

وعقب التوقيع صرحت مريم السويدي أن توقيع الاتفاقية يأتي في إطار العمل بتوجيهات معالي عبدالله بن طوق وزير الاقتصاد ورئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية بتعزيز وتطوير التعاون وتبادل الخبرات والمعارف في مجالات العمل المشتركة مع مختلف الدوائر والهيئات والمؤسسات الحكومية، ونوهت السويدي إلى أنه «بمقتضى الاتفاقية سوف تتولى الهيئة مسؤولية الإشراف التنظيمي على عمليات طرح وإصدار وإدراج وتداول الأصول المشفرة وترخيص الأنشطة المالية ذات الصلة بها ضمن حدود اختصاص سلطة مركز دبي التجاري العالمي».

وأضافت: «كما ستقوم الهيئة كذلك بالإشراف والرقابة والتفتيش والتحقيق على الجهات العاملة ضمن حدود اختصاص سلطة المركز والحاصلة على ترخيص أو موافقة من الهيئة بموجب هذه الاتفاقية».

ابتكار

من جانبه، قال هلال سعيد المري: «تحرص سلطة مركز دبي التجاري العالمي من خلال توسيع نطاق خدماتها على تعزيز مكانتها لتصبح من المناطق الحرة المفضلة لمجتمع الاستثمار الدولي ومجتمع ريادة الأعمال. ومع سعي دبي نحو تبني اقتصاد رقمي قائم على الابتكار، تسعى سلطة مركز دبي التجاري العالمي إلى دعم الشركات القائمة على تقنيات البلوك تشين والتشفير».

مستقبل التجارة

وأضاف المري «مع ظهور تقنيات جديدة مثل الرموز غير القابلة للاستبدال التي من المتوقع أن يكون لها دور مهم في مستقبل التجارة، وبناءً على نجاحنا في تنظيم قمة مستقبل البلوك تشين، التي لاقت تقديراً عالمياً في هذا المجال، تسعى سلطة مركز دبي التجاري العالمي إلى إيجاد بيئة مستدامة لهذه المنظومة من أجل الاستعداد للمستقبل.

ويتماشى طموحنا مع استراتيجية الإمارات للتعاملات الرقمية (البلوك تشين) 2021، فلطالما كانت دولة الإمارات العربية المتحدة سباقة في البحث بمجال تقنية البلوك تشين وتطبيقها».

وتتيح هذه الاتفاقية إصدار الموافقات والتراخيص اللازمة لعمليات طرح وإصدار وإدراج وتداول الأصول المشفرة ومزاولة الأنشطة المالية ذات الصلة بها من قبل الجهات العاملة ضمن حدود اختصاص سلطة مركز دبي التجاري العالمي وبما يتوافق مع طبيعة المركز.

اختصاص

تنص هذه الاتفاقية على تقّيد الجهات العاملة ضمن حدود اختصاص المركز والحاصلة على ترخيص أو موافقة من الهيئة بموجب هذه الاتفاقية بالأنظمة والسياسات والقرارات ذات الصلة المتعلقة بعمليات طرح وإصدار وإدراج وتداول الأصول المشفرة ومزاولة الأنشطة المالية ذات الصلة بها.

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