«أدنوك» تحصد جائزة «أفضل رئيس تنفيذي للعام» في «غازتك»

المصدر: دبي – وام

حصدت فاطمة النعيمي الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك للغاز الطبيعي المسال جائزة أفضل رئيس تنفيذي للعام ضمن جوائز غازتك لعام 2021، والتي ترسي معياراً عالمياً رائداً للتميز في القطاع من خلال تسليط الضوء على الشركات والأفراد والمبادرات والتقنيات المتميزة وكذلك المشاريع والشراكات التي تدعم التحول نحو مصادر الطاقة منخفضة الكربون. جاء ذلك خلال حفل أقيم للإعلان عن أسماء الفائزين بالجوائز بمركز دبي المالي العالمي، بحضور مجموعة من كبار الشخصيات وقادة القطاع.

بدأت «النعيمي» مسيرتها المهنية مع «أدنوك» قبل 20 عاماً لتشغل في عام 2018 منصب الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك للغاز الطبيعي المسال المختصة بمعالجة الغاز الطبيعي المسال وإنتاجه.

ووقع الاختيار على الشركات والأفراد الفائزين ممن يعتمدون طرقاً مبتكرة للحد من بصمتهم الكربونية في قطاع الطاقة ومواكبة النمو المستمر للطلب العالمي على الطاقة بعد تقييم 250 مشاركة تمثل نحو 90 شركة من أكثر من 50 دولة في العالم.

وضمت قائمة الفائزين فاطمة النعيمي بحصولها على جائزة أفضل رئيس تنفيذي للعام، وكانت جائزة أفضل مساهم للعام في تخفيض الانبعاثات الكربونية من نصيب شركة تشارت إندستريز الولايات المتحدة الأمريكية. أما جائزة أفضل شراكة هندسية للعام فذهبت لشركة بتروناس وشركة ماليزيا للغاز الطبيعي المسال ماليزيا. وحصدت خط أنابيب الغاز عبر البحر الأدرياتيكي سويسرا جائزة أفضل مشروع للغاز أو الغاز الطبيعي المسال للعام. وحصلت المهندسة ميثاء المزروعي - أدنوك لمعالجة الغاز- الإمارات على جائزة أفضل قائد مستقبلي لقطاع الطاقة تحت سن 30 عاماً، أما جائزة أفضل شركة داعمة للتنوع والشمول فكانت من نصيب شركة إيكسون موبيل الولايات المتحدة الأمريكية.

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