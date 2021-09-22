مجموعة جميرا تفتتح وتجدد 13 مطعماً تزامناً مع انطلاق إكسبو

المصدر: دبي - البيان

أعلنت مجموعة جميرا، الشركة العالمية المتخصصة في مجال إدارة الفنادق الفاخرة والعضو في «دبي القابضة»، عن خططها لتوسيع محفظتها المميزة من المطاعم والمقاهي الراقية بإطلاق 13 مطعماً يتراوح بين جديد كلياً وآخر بتصميم محدّث على مدار الأشهر الثلاثة المقبلة تزامناً مع انطلاق إكسبو 2020 دبي.

وعبر تحويل شواطئ فنادق مجموعة جميرا المميزة إلى وجهة استثنائية لفنون الطهي والتذوق، ستسهم تجارب تناول الطعام الجديدة والمطورة في تلبية جميع الأذواق وكل المناسبات؛ بدءاً من مقهى الجاز الباريسي المميز مروراً بمنصة الشواء المبتكرة التي تقدم أشهى اللحوم والأطباق الطازجة وركن عصائر الكوكتيل الفاخر وصولاً إلى المطعم الفرنسي العصري وغيرها الكثير. وعلاوة على ذلك، تعتزم المجموعة إطلاق عملية تجديد واسعة لمطاعم «ذا هايد» و«النافورة» و«زينغ هيز» ومجموعة أخرى من أبرز مطاعمها في دبي، في حين يتجه «شيمرز» و«كايتو» وهما من أبرز المطاعم الحصرية التي تقدمها المجموعة وأكثرها شعبية بين الضيوف، نحو افتتاح فروع عالمية لهما في المالديف.

ويأتي هذا الإعلان في أعقاب افتتاح وجهات متميزة عدة على مدار الأشهر الـ 18 الماضية، منها المطعم والنادي الشاطئي الأنيق «سال» ومطعم «فرينش ريفيرا» بطابعه المتوسطي الساحر. وتمثل هذه الخطوة إضافة مميزة لمحفظة المجموعة المتنامية التي تضم 85 من المطاعم والمقاهي المستقلة حول العالم.

وقال جوزيه سيلفا، الرئيس التنفيذي لمجموعة جميرا: «يشمل التوجه الاستراتيجي لمجموعة جميرا ترسيخ مكانة قطاع المأكولات والمشروبات كركيزة أساسية للعلامة التجارية وأحد أبرز عوامل تميزها. ومن شأن محفظتنا المميزة من تجارب الطهي الجديدة والمطورة، والمقرر إطلاقها بالتزامن مع معرض إكسبو 2020 دبي عندما تتجه أنظار العالم بأسره نحو دبي، أن توفر مزيداً من الخيارات للضيوف والسكان والزوار وستشكل إضافة قيّمة تثري المجموعة المذهلة من المطاعم والمقاهي الراقية التي تحتضنها المدينة. وستدعم هذه الخطوة رؤية دولة الإمارات للخمسين عاماً المقبلة، إلى جانب مساعي المجموعة للتوسع على الصعيد العالمي بإطلاق اثنين من المفاهيم الأكثر نجاحاً للمجموعة خارج الدولة. إننا فخورون بمحفظة مطاعم المجموعة ونتطلع قدماً للترحيب بجميع الضيوف لاستكشاف نكهات جميرا المميزة وخوض تجارب تناول الطعام المخصصة وسط أجواء رائعة».

ونظراً لأن تجارب تناول الطعام الاستثنائية تجسّد محور تركيز رئيسي بالنسبة لمجموعة جميرا وركيزة أساسية لمسيرة توسعها، سيحرص منتجع جميرا المالديف، منتجع الفلل المقرر افتتاحه في الأول من أكتوبر والإضافة الأحدث لمحفظة فنادق ومنتجعات جميرا، على إضفاء طابع مميز على حياة الجزيرة عبر باقة من النكهات الاستثنائية المستوحاة من المطبخ المتوسطي ومطبخ «نيكاي» في مطعمي «شيمرز» و«كايتو» الحائزين على الجوائز لمنح الضيوف تجربة إقامة لا تنسى. وفي دبي، سيتحول فندق جميرا القصر إلى وجهة لاكتشاف فنون الطهي والنكهات المميزة عقب خضوعه لأكبر تحديث على الإطلاق. وسيفتح مطعم «ذا هايد» أبوابه مجدداً أمام الضيوف مع قائمة عروض محسنة ومظهر كلاسيكي جديد، في حين سيمنح نادي «بار بوتشي» الباريسي الجديد زواره فرصة الاستمتاع بأجواء ساحرة على أنغام موسيقى الجاز وتشكيلة مميزة من الكوكتيلات الكلاسيكية بلمسات جديدة. وبالإضافة إلى ذلك، سيخضع مطعم «فرينش ريفيرا» لعملية توسعة تضم إضافة لمطعم شاطئي جديد بمنتهى الروعة تحت اسم «لا بلاج»؛ كما سيتم افتتاح فرع جديد لمطعم «النافورة» الشهير. وتأتي هذه النقلة النوعية في محفظة مطاعم المجموعة في أعقاب النجاح المبهر الذي تحقق من خلال اثنين من مطاعمها الحصرية المميزة؛ حيث خضع مطعم «بييرشيك» الشاطئي المذهل لعملية تجديد شاملة ساهمت في تحوله إلى واحد من أفضل المطاعم الإيطالية في المدينة، كما أعادت المجموعة تصميم مطعم «باي تاي» الذي يعتبر بمثابة الوجهة الأبرز للنكهات الآسيوية الأصيلة على شاطئ الفندق.

ويعد مطعم «باستيون» من أول المفاهيم الجديدة التي سيتم افتتاحها، وهو عبارة عن مطعم ومنصة شواء عصرية بطابع فرنسي، وسيحل مكان مطعم «لا باريلا» في فندق «جميرا بيتش هوتيل» – المنتج العائلي المفضل في دبي. ومن موقعه المميز في الطابق الخامس والعشرين، سيقدم المطعم قائمة أطباق خفيفة وراقية على خلفية الإطلالات الخلابة على الخليج العربي وبرج العرب جميرا. وتعتزم المجموعة افتتاح ركنٍ فاخر جديد لعصائر الكوكتيل في الطابق الرابع والعشرين، تم تصميمه خصيصاً ليكون من أجمل الوجهات المطلة على أفق مدينة دبي بفضل تصميماته الداخلية البحرية المستوحاة من الطراز المعماري المميز للفندق والمستوحى من المحيط والإطلالات البانورامية للمدينة في الأسفل.

ومن موقعه المميز في قلب «مدينة جميرا»، سيقوم فندق «جميرا ميناء السلام» بإعادة افتتاح اثنين من مطاعمه الحائزة على العديد من الجوائز بتصميم وأجواء جديدة كلياً؛ حيث سيحتفي مطعم «زينغ هيز» بأشهى النكهات الشرقية/ الصينية التقليدية مع منصات الطهي الحية بجانب طاولات الضيوف وتشكيلة من مقبلات «ديم سوم» المصنوعة يدوياً بعناية فائقة. وانطلاقاً من النجاح الباهر الذي حققه كواحد من أفضل المطاعم الشاطئية في المدينة، سيعود مطعم «شيمرز» لاستقبال الضيوف وسط أجوائه الرائعة في الهواء الطلق بعد عملية توسيع تهدف لمواكبة شعبيته المتنامية ولخدمة عدد أكبر من الضيوف. ويمكن للضيوف أيضاً استكشاف مقهى «البحري» الذي يعتبر بمثابة ردهة متخصصة بتقديم عصائر الكوكتيل الفريدة. وسيتميز بتصميماته الداخلية الفاخرة وقوائم الطعام المفعمة بالتوابل.

وعلاوة على ذلك، سيعاود مطعم «جونسوي» الآسيوي المتميز في برج العرب جميرا الترحيب بضيوفه وسط التصميمات الداخلية الجديدة، في حين سيتم إطلاق اسم جديد على مطعم «جولد أون 27» بالتزامن مع تحوله إلى ركن للمشروبات تحت إشراف عدد من أبرز خبراء إعداد المشروبات وأكثرهم شهرة. وبدوره، سيجسّد مطعم «المحارة» - الذي يشتمل على أكواريوم مذهل يمتد من الأرض لغاية السقف ويضم العديد من أنواع الأسماك الاستوائية – مفهوماً جديداً كلياً مع تحوله إلى «نادي أسماك» فاخر يقدم أشهى المأكولات البحرية وخلطات المشروبات.

ومن ناحية أخرى، في قلب سوق مدينة جميرا، ستتعاون مجموعة جميرا مع الشيف حاتم مطر، أول خبير مشاوي في العالم العربي وأحد أبرز الطهاة وأكثرهم شهرة في دبي.

ومع 85 مطعماً مستقلاً حول العالم تتواجد ضمن فنادق المجموعة البالغ عددها 24 فندقاً وخارجها، ويشهد كل واحد منها تواجد أبرز الطهاة لتقديم مستويات الخدمة المتفوقة التي لطالما اشتهرت بها مجموعة جميرا على مستوى العالم، توفر مطاعم جميرا المزيد من الخيارات لضيوف المجموعة وشركاء الولاء والزوار والسكان. وحرصت المجموعة على ضم مجموعة كبيرة من مطاعمها وعلاماتها التجارية في باقات الإقامة الشاملة لوجبتي طعام، بحيث يمكن لأي ضيف مقيم في أحد فنادق ومنتجعات جميرا استكشاف تشكيلة واسعة من المطاعم لا تقتصر على تلك المتواجدة داخل الفنادق بل تشمل أيضاً عدداً من المطاعم المتواجدة في أهم مواقع دبي كجزء من إقامتهم.

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