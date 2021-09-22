تعاونية الاتحاد تخصص 3 ملايين درهم لحملة ترويجية ذكية

المصدر: دبي - البيان

أعلنت تعاونية الاتحاد عن إطلاق حملة ترويجية تسويقية عبر متجرها الذكي تستمر حتى 15 أكتوبر المقبل، رصدت لها أكثر من 3 ملايين درهم تتضمن عروضاً وخصومات ومسابقات وهدايا عينية وسحوبات على هواتف ذكية وسيارة فارهة تحت عنوان «المزيد من كل شيء»، وذلك ضمن أهدافها الاستراتيجية وحرصها الدائم على إطلاق الحملات والمبادرات المجتمعية التي تسعد المستهلكين وتلبي متطلباتهم وتوفر لهم منتجات بجودة عالية وبأسعار تنافسية.

وتفصيلاً، كشف الدكتور سهيل البستكي مدير إدارة السعادة والتسويق في تعاونية الاتحاد عن إطلاق التعاونية عبر موقعها الإلكتروني ومتجرها الذكي حملة جديدة غير مسبوقة ضمن حملاتها الترويجية السنوية، حيث رصدت لها أكثر من 3 ملايين درهم، لافتاً إلى أنه سيتم منح محملي تطبيق التعاونية الذكي فرصة للفوز بسيارة Lexus IS300 وهاتف I Phone 12، ضمن سحوبات أسبوعية وعند انتهاء الحملة بما يتوافق مع المسؤولية الاجتماعية لها.

وبيّن أن المسابقة مجتمعية تشاركية تهدف إلى تعزيز نمط حياة واعٍ ومستدام في استخدام الموقع والمتجر الذكي لتعاونية الاتحاد من جميع أفراد المجتمع في دولة الإمارات، إذ تعد المسابقة جزءاً من حملة «المزيد من كل شيء» التي تم إطلاقها في 15 سبتمبر وتستمر حتى 15 أكتوبر المقبل.

وأضاف إن الحملة والمسابقة تشجع الأفراد على تحميل تطبيق التعاونية الذكي، وذلك من خلال اتباع نمط حياة ذكي ومستدام في نفوس المستخدمين عبر الشراء من متجر التعاونية الذكي وإحداث تأثير إيجابي بعالم التجزئة، إضافة إلى حث الفئات المجتمعية على استخدام الخدمات والخصائص المبتكرة المتوفرة من خدمة التوصيل والاستلام والاستبدال، إلى جانب الاستفادة من العروض الترويجية والخصومات القيّمة والنصائح والإرشادات التي تقدمها التعاونية عبر متجر تطبيقها الإلكتروني لمساعدتهم على اختيار المنتجات والسلع ذات القيمة والجودة العالية.

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