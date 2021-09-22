افتتاح فندق «ستايبريدج سويتس مركز دبي المالي»

المصدر: دبي - البيان

أعلنت مجموعة فنادق ومنتجعات انتركونتيننتال، الشركة العالمية في قطاع الفنادق، وشركة التطوير العقاري في دبي «إس آر جي القابضة»، عن افتتاح فندق «ستاي بريدج سويتس مركز دبي المالي»، ثالث فنادق العلامة التجارية «ستايبريدج سويتس» في دولة الإمارات، في قلب دبي على شارع الشيخ زايد الرائع وسط جميع أنشطة المدينة.

ويضفي البرج المكون من 48 طابقاً إطلالة مبهرة لأفق دبي الشهير، ويضم 360 شقة فندقية من غرفة نوم واحدة، أو اثنتين، أو ثلاث، أو غرف الاستوديو، وهي مجهزة بالكامل، ويقع بمقابل «مركز دبي المالي العالمي» وعلى بعد خطوات من محطة المترو.

ويتميز بقربه من مجموعة متنوعة من أماكن الترفيه والجذب السياحي والتسوق، مثل «سيتي ووك» و«كوكا كولا أرينا» و«لا مير» بالإضافة إلى وسط مدينة دبي والتي تضم بعض أشهر المعالم وأكثرها شعبية على إنستغرام في المدينة مثل «دبي مول» و«نافورة دبي» و«برج خليفة».

وصمم فندق «ستاي بريدج سويتس مركز دبي المالي» لتلبية احتياجات المسافرين الذين يقيمون لفترات طويلة، فعند سفرهم لأيام أو أسابيع أو شهور في كل مرة، يبحث الضيوف عن تجارب مختلفة بالمقارنة بتجربة الفندق التقليدية، وتوفر فنادق «ستايبريدج سويتس» مساحة إضافية ووسائل الراحة المنزلية ومناطق عامة تعزز الإحساس بالمجتمع.

وقال فهد الرافي، الرئيس التنفيذي لشركة إس آر جي القابضة، المالكة والمشغلة لفندقي ستايبريدج سويتس: «نحن سعداء بتعاوننا مع مجموعة فنادق ومنتجعات انتركونتننتال، إحدى أكبر الشركات الفندقية الرائدة في العالم، لافتتاح ثاني فنادق «ستايبريدج سويتس» في دبي، حيث نسعى من خلاله إلى منح الضيوف تجربة فندقية جديدة تمكنهم من الإقامة لبضعة أيام أو أسابيع أو أشهر في واحدة من أكثر المناطق حيوية في دبي».

وأضاف فهد: «باعتبارنا شركة عائلية مطورة ومالكة ومديرة للعقارات في دبي، فقد شهدنا تحولاً في الطلب خلال السنوات الأخيرة على خيارات الفنادق والإقامة التقليدية، ليس فقط من الزوار والوافدين الجدد إلى المدينة، ولكن أيضاً من العديد من السكان الحاليين الذين يبحثون الآن عن خيارات إقامة مريحة وأكثر مرونة، حيث يمكنهم أيضاً الشعور بأنهم جزء من المجتمع. ومن هذا المنطلق، نعتقد أن الاتجاهات الاقتصادية والاجتماعية والديموغرافية كلها تصب في مصلحة مفهوم «ستايبريدج سويتس»، الذي نتطلع إلى عرضه في دبي، مع اثنين من فنادقهم الفريدة والمتميزة».

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