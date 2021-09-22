مهرجان دبي للمفروشات يقدم ورش عمل ملهمة وفرص الفوز بجوائز

المصدر: دبي - البيان

يقدم مهرجان دبي للمفروشات مجموعة من ورش العمل التي ستساعد السكان على تجديد منازلهم بطريقة عصرية ومبتكرة.

ويقدم أبرز خبراء الصناعة خلال ورش العمل نصائح حول كيفية تحديد أحدث التوجهات المطلوبة بالإضافة إلى الطرق السريعة والسهلة لتجديد الغرف والمنازل. وتعد ورش العمل ضرورية لجميع المهتمين بالتصميم والديكور، وذلك لابتكار مساحات معيشة أنيقة ومريحة.

ويهدف متجر ذا ون إلى أن يكون مصدر إلهام لملاك ومستأجري المنازل لمساعدتهم على إعادة تخيل قطع الأثاث المفضلة لديهم باستخدام الأسلوب الفريد للمتجر. ويمكن لزوار متجر ذا ون في منطقة القوز حضور ورشة عمل حول التصميم الداخلي يوم 22 سبتمبر بعنوان «صمم أريكتك بأسلوب ذا ون»، حيث يقدم الخبراء مجموعة من النصائح حول كيفية تجديد أكثر قطع الأثاث استخداماً في المنزل. ويستضيف المتجر المهتمين بالتصميم الداخلي يوم 27 سبتمبر في ورشة عمل تقام تحت عنوان «صمم سريرك بأسلوب ذا ون»، حيث يقدم فريق عمل ذا ون أفكاراً ونصائح فريدة لتجديد أي سرير. وتبلغ مدة جميع ورش العمل ساعة واحدة. يجب الحجز مسبقاً. يرجى متابعة حساب @theoneplanet للحصول على تفاصيل تسجيل الحضور.

ويستضيف سوق التنين خلال مهرجان دبي للمفروشات، سلسلة من مقاطع الفيديو تضم عدداً من خبراء التصميم الداخلي المعروفين الذين يقدمون نصائحهم حول كيفية تجديد وتزيين الغرف باستخدام منتجات من متاجر سوق التنين. ومع مجموعة كبيرة من المنتجات والعلامات التجارية المتوفرة تحت سقف واحد، تشكل سلسلة مقاطع الفيديو الخاصة بمجال التصميم الداخلي والتي يقدمها سوق التنين، مصدر إلهام وسعادة لملاك ومستأجري المنازل. ويمكن مشاهدة سلسلة مقاطع الفيديو على منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بسوق التنين خلال مهرجان دبي للمفروشات الذي يختتم فعالياته يوم 30 سبتمبر.

واحتفل متجر عاتي هوم خلال مهرجان دبي للمفروشات بمرور 40 عاماً على تأسيسه، وبهذه المناسبة استضاف فرع زعبيل مؤخراً مصممة الديكور المعروفة سوسن شماس هبر، مؤسسة شركة ديبيوجي للتصميم الداخلي، والتي تقدم ورشة عمل خاصة إضافية تقام لمرة واحدة. ويمكن لزوار متجر عاتي هوم بمنطقة زعبيل خلال مهرجان دبي للمفروشات، استكشاف إبداعات سوسن الأنيقة والحصول على أفكار مبتكرة مع تشكيلة واسعة من المنتجات المعروضة والتابعة للعلامة التجارية المحلية.

ويستضيف متجر يوسك المتخصص في أسلوب الحياة الاسكندنافي فعاليتين صباحيتين لمساعدة مصممي الديكور الداخلي الناشئين على تجديد أجواء المنازل.

ويرحب متجر يوسك في برجمان يوم 23 سبتمبر بالعملاء في فعالية بعنوان «صمم منزلك بميزانية محدودة» مع خبيرة التصميم الداخلي جوهي مالهوترا، والتي تقدم الكثير من الأفكار الموفرة للتكاليف لجميع الغرف. وتقام الفعالية الصباحية الثانية يوم 26 سبتمبر داخل متجر يوسك في نخيل مول بالتعاون مع موقع هوم كلوب مي تحت عنوان «المنزل المريح مع يوسك»، حيث تُظهر للزوار كيفية ملء منازلهم بشعور الراحة الاسكندنافي وذلك من خلال نصائح التصميم المفيدة.

وتشمل قائمة المتحدثين تشارلي فان دورمالن-أوستر وبروشات سارابلو. وتقام الفعاليتان من الساعة 10 وحتى 11:30 صباحاً والدخول بأسبقية الحضور.

ويعد سوق آرت وجهة للمتسوقين الباحثين عن مصدر إلهام لتصميم منازلهم. وباعتباره أكبر سوق متخصص في الفنون والأزياء والحرف على مستوى دولة الإمارات، يقدم سوق آرت في مركز تايمز سكوير تشكيلة واسعة من الإكسسوارات الرائعة والمنتجات الفريدة من نوعها والمصنوعات اليدوية التي تزين أجواء أي منزل.

ويدعم سوق آرت الذي يقام في 24 سبتمبر مجتمع الصانعين والمبدعين في دولة الإمارات. يفتح السوق أبوابه من الساعة 10 صباحاً وحتى 6 مساءً.

ويمكن للمتسوقين خلال الدورة الحالية من مهرجان دبي للمفروشات الحصول على نصائح رائعة حول تصميم وتزيين منازلهم من روان وهدى، وهما من أكبر الشخصيات المؤثرة على شبكة الإنترنت في دبي، مع الحصول على فرصة لربح جوائز كبرى.

وفي إطار جائزة «صُمم بحب» التي تقدمها هومز آر أص، يمكن لمتابعي روان وهدى تصميم وابتكار ركن خاص داخل منازلهم باستخدام منتجات من هومز آر أص.

وستفوز أفضل الصور التي يتم مشاركتها على منصات التواصل الاجتماعي مع الإشارة إلى حسابي @homesrusstores و@dsssocial وباستخدام الوسم #DubaiHomeFestival بقسيمة هدايا قيمتها 500 درهم.

ويقام مهرجان دبي للمفروشات من 19 وحتى 30 سبتمبر، ليقدم كل ما يتعلق بتصميم المنازل. وتلتزم المتاجر ومراكز التسوق المشاركة في مهرجان دبي للمفروشات الذي تنظمه مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، بجميع إجراءات الصحة والسلامة المهمة، والتي تشمل التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات في جميع الأوقات.

ويقام مهرجان دبي للمفروشات هذا العام بالشراكة مع الراعي الرئيسي بطاقة ماستر كارد من بنك رأس الخيمة الوطني. للحصول على التفاصيل الكاملة لفعاليات وعروض المهرجان، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني dubaihomefestival.ae.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز