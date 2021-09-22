«الأنصاري للصرافة» تستقطب 500 مواطن خلال 3 سنوات

المصدر: دبي- البيان

تعتزم «الأنصاري للصرافة»، شركة توفير خدمات التحويلات المالية، وصرف العملات الأجنبية في دولة الإمارات، رفع نسبة القوى الوطنية العاملة لديها من 200 موظف إماراتي في الوقت الراهن إلى 500 خلال السنوات الثلاث المقبلة، ضمن مبادرة برنامج التوطين الذي تم الإعلان عنه مؤخراً. وأعدت الشركة استراتيجية طويلة الأجل تهدف إلى دعم الكوادر الوطنية، تماشياً مع التزامها المطلق بدعم جهود التوطين في الدولة، من خلال تعزيز القوى العاملة الإماراتية في القطاع الخاص.

وتسعى «الأنصاري للصرافة»، إلى تعزيز وتنمية القوى العاملة الوطنية لديها من خلال خلق المزيد من فرص العمل، التي تتناسب مع مواهب ومؤهلات خريجي الدولة من أبناء دولة الإمارات، بما يحقق تطلعاتهم وطموحاتهم المهنية، مع مواصلة توفير برامج تدريبية شاملة، من خلال مراكز التدريب الخمسة الخاصة بالشركة والمنتشرة في أنحاء الدولة، والتي تمكنهم من الانخراط بكفاءة ضمن القطاع المالي والمصرفي. كما تشمل استراتيجية الشركة تأمين فرص عمل للمواطنين في فروعها القريبة من أماكن إقامتهم، بما يساعدهم على تحقيق التوازن بين حياتهم الشخصية والمهنية ضمن بيئة عمل إيجابية ومحفزة تسهم في زيادة مستويات السعادة والولاء الوظيفي لديهم.

وفي هذا السياق، قال محمد علي الأنصاري، رئيس مجلس إدارة شركة «الأنصاري للصرافة»: «نؤكد التزامنا التام بدعم كل المبادرات والبرامج التي تنتهجها حكومة الإمارات في ما يخص ملف التوطين. ونسعى في سبيل ذلك للمساهمة في دعم الكوادر الوطنية ورعايتها وإيجاد فرص وظيفية تحاكي طموحاتهم ضمن مختلف الفئات والتخصصات. ونهدف في «الأنصاري للصرافة» إلى تمكين الشباب والارتقاء بمهاراتهم وخبراتهم وتزويدهم بالموارد اللازمة ليصبحوا قادة المستقبل، بما يتماشى مع رؤية دولة الإمارات، وتوجيهات قيادتها الرشيدة».

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