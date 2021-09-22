روتانا تتوسع وتبرم شراكة مع مجموعة بن الشيخ القابضة

المصدر: دبي - البيان

أعلنت روتانا، شركة إدارة الفنادق الرائدة في الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا الشرقية وتركيا، اليوم ضمن فعاليات المؤتمر العربي والأفريقي للاستثمار الفندقي الذي تستضيفه دبي، عن توقيع اتفاقية لإدارة مشروع جديد مع مجموعة بن الشيخ القابضة، وهي مجموعة أعمال قطرية تمتلك محفظة متنوعة من الأعمال. ويتمحور المشروع الجديد حول إدارة 400 غرفة من شقق أرجان الفندقية من روتانا و103 غرف تحت علامة ذا ريزيدنسز من روتانا.

ومن المقرر أن يكشف هذا المشروع عن حقبة جديدة في عالم الضيافة في الدوحة، ويضيف 503 غرف إلى محفظة غرف روتانا في قطر والتي تضم 1110 غرف، وذلك بالتزامن مع اقتراب موعد بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022. ومن المتوقع أن يكتمل المشروع في الربع الرابع من العام 2022، وسوف يضم مطعمًا ومقهى لاستقبال الضيوف طوال اليوم وغرفتي اجتماعات واسعتين وصالة ألعاب رياضية مجهزة بالكامل ومسبحًا.

وتعليقًا على هذا التوسع، قال غاي هاتشينسون، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة روتانا: «يسرّنا التعاون مع مجموعة بن الشيخ القابضة لإثراء محفظتنا الفندقية الراقية في قطر. فقطاع الفنادق في البلاد يشهد ازدهارًا ملحوظًا، مع الجهود المبذولة حاليًا لتطوير البنية التحتية السياحية الخاصة بالاجتماعات والمؤتمرات والمعارض في ظل التحضير لاستضافة عدد من الفعاليات الرياضية الكبرى، بما فيها بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022. ومن المرتقب أن تشهد قطر زيادة في الطلب على السياحة وذلك نتيجة العروض الترفيهية والتجارية والثقافية المتنوعة، ونحن فخورون بتوسيع نطاق عروضنا في هذا السوق المتنامي».

وحول مشاركة روتانا في المؤتمر العربي والأفريقي للاستثمار الفندقي قال هاتشينسون: «نظرًا إلى الدور البالغ الأهمية الذي تؤديه منطقة الشرق الأوسط في قطاع الضيافة الدولي سواء من جهة المالكين أو المشغلين، يسهم المؤتمر العربي والأفريقي للاستثمار الفندقي في عرض منظور عالمي للضيافة تحت سقف واحد. ومع انتقالنا إلى الحقبة الجديدة التي تقودها مبادرة Great» Reset»، تزداد الحاجة إلى هذه المحادثات التي تجمعنا للعمل بشكل تعاوني تحت شعار «ننهض معًا»، الأمر الذي سوف يساعد على تحقيق نتائج قيّمة ويعطينا فرصة للتواصل وعقد شراكات محتملة».

ومن جانبه قال الدكتور زيد جباره، الرئيس التنفيذي للعمليات في مجموعة بن الشيخ القابضة: «نحن فخورون بشراكتنا الجديدة مع روتانا، فتعاوننا في هذا المشروع يسهم في تحقيق هدفنا المتمثل في توسيع حضور مجموعة بن الشيخ القابضة في قطاع الضيافة المتنامي في البلاد. ولا شك في أن روتانا هي شركة فنادق مرموقة دوليًا وتتمتّع بخبرة راسخة في مجال الضيافة، والتي من خلالها نتطلع إلى إطلاق فندق استثنائي يقدم خدمات عالمية المستوى».

ويأتي الكشف عن المشروع الجديد بالتوازي مع تولي روتانا إدارة فندق سيدرا أرجان المؤلف من 250 غرفة في قلب الدوحة في جزيرة اللؤلؤة. كذلك، وقعت روتانا أخيرًا اتفاقية لإدارة فندق مميز تحت علامة فنادق سنترو يتألف من 350 غرفة من المقرر أن يضفي بعدًا جديدًا على مشهد الضيافة النابض بالحياة في الدوحة بحلول العام 2023.

وكانت روتانا قد كشفت عن هذا التوسع الجديد أثناء مشاركة رؤيتها المتعلّقة بخططها واستراتيجياتها في قطاع الضيافة ومستقبل السفر والسياحة، ضمن فعاليات المؤتمر العربي والأفريقي للاستثمار الفندقي الذي يبحث في الشق الاستثماري في قطاع الضيافة في المنطقة.

يتطرّق المؤتمر العربي والأفريقي للاستثمار الفندقي إلى القضايا الأكثر إلحاحًا في قطاع الضيافة في مرحلة ما بعد الجائحة، وذلك بحضور رواد عالم الضيافة والمستثمرين والمالكين وشركات الأسهم الخاصة والممولين وأصحاب الامتياز والمبتكرين والمطورين والجهات الحكومية من أنحاء العالم.

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