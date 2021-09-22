«ميلينيوم» تعتزم افتتاح 18 فندقاً في الإمارات والمنطقة

المصدر: دبي- البيان

أعلنت فنادق ومنتجعات ميلينيوم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عن خططها التوسعية للمستقبل القريب، خلال المؤتمر العربي والأفريقي للاستثمار الفندقي، حيث أعلنت المجموعة عن 18 فندقاً جديداً في السعودية، والإمارات، وقطر، وعُمان، وتركيا والعراق.

وتعتزم الشركة افتتاح أربعة فنادق جديدة خلال العام الحالي، والتي تشمل فندق ميلينيوم بلايس مردف، واستوديو أم البرشاء في الإمارات العربية المتحدة، وجراند ميلينيوم جيزان في المملكة العربية السعودية، وجراند ميلينيوم السيف في البصرة، ما يضيف لمحفظة الشركة أكثر من 1000 غرفة في المنطقة.

تشمل محفظة الشركة حالياً العديد من الفنادق في مواقع حيوية ومدن رئيسية في المنطقة والعالم، لتلبية الطلب المتزايد للأسواق المحيطة بها. وتدير الشركة 50 فندقاً في الشرق الأوسط عبر 12 علامة تجارية تخدم مختلف شرائح المجتمع، وتوفر تجارب فريدة ومميزة في 17 مدينة في 9 بلدان وبسعة فندقية تبلغ أكثر من 17,000 غرفة فندقية.

وكان حميد سيدين، مدير العمليات لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في فنادق ومنتجعات ميلينيوم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، قد شارك في جلسة «النمط الجديد للربحية»، والتي عقدت ضمن فعاليات المؤتمر العربي والأفريقي للاستثمار الفندقي، وسلّط سيدين الضوء على الجهود التي تبذلها الشركة لتلبية المتطلبات المتغيرة لقطاع الضيافة، وتقديم أفضل التجارب الفندقية للضيوف وتوفير العوائد الربحية لشركاء الأعمال.

المؤتمر العربي والإفريقي للاستثمار الفندقي، في نسخته الحالية السابعة عشرة، هو مؤتمر سنوي يجتمع فيه المستثمرون في قطاع الضيافة وتنظمه شركة بنش لإدارة الفعاليات، بالشراكة مع شركة ميد للمعلومات الاستثمارية في الشرق الأوسط، ويهدف المؤتمر لتبادل المعارف والخبرات بين الخبراء في القطاع الفندقي والمستثمرين في المنطقة، وتسليط الضوء على الفرص الاستثمارية المتوفرة في قطاع الضيافة، وتأسيس شبكة تواصل بين أصحاب العلاقة في القطاع.

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