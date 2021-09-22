شراكة بين «هايسنس» و«اف جي تي» الإماراتية لتوسيع النمو 50% في السوق المحلي

المصدر: دبي - البيان

أطلقت شركة هايسنس، الشركة الرائدة في مجال الإلكترونيات الاستهلاكية والتجهيزات الكهربائية المنزلية، شراكة استراتيجية مع شركة FGT FZE ومقرها الإمارات العربية المتحدة، والتي تعد شركة مبيعات وتوزيع بارزة لمجموعة متنوعة من المنتجات، ومن ضمنها الأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية والطبية والمعدات والمنتجات الأخرى. وبناءً على هذه الشراكة، تهدف هايسنس إلى تعزيز أعمالها في مجال البيع بالتجزئة في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة، وذلك من خلال تحسين توافر منتجاتها، وتعزيز انتشارها في السوق، إضافة إلى تأكيد حضورها وإمكانية الوصول إليها في دولة الإمارات.

وتساهم هذه الشراكة في تنمية أعمال هايسنس بنسبة تقدر بـ 50٪ بحلول عام 2022 في سوق الإمارات العربية المتحدة. وستستفيد الشركة من شبكة التوزيع المميزة التي تمتلكها FGT FZE في جميع قنوات بيع التجزئة الإلكترونية، والمرافق، والخدمات اللوجستية، في سبيل تعزيز الأعمال وتحقيق النمو، إضافة إلى ضمان تقديم خدمة أفضل وأكثر فعالية لشركاء القنوات والمستهلكين.

وكان الإعلان عن الشراكة قد تم في حفل شهد توقيع العقد بين هايسنس وFGT FZE يوم الثلاثاء 21 سبتمبر في أحد فنادق دبي. وحضر الحفل عدد من كبار المسؤولين من الجانبين، وفي مقدمتهم جايسون أو، المدير الإداري لشركة هايسنس في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وإسماعيل الحوراني، مدير العمليات في هايسنس الشرق الأوسط، ومحمد تفاسولي، رئيس مجلس إدارة FGT FZE، وعبد الله شغنوبي، المدير العام لشركة FGT FZE. وأعضاء الإدارة العليا الآخرين في كلتا المؤسستين.

وقال جايسون أو، المدير الإداري لشركة هايسنس في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في تعليق له خلال الحفل: «إلى جانب كونها واحدة من أكبر أسواق الأجهزة الإلكترونية والاستهلاكية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تعد الإمارات العربية المتحدة أيضاً مركزاً إقليمياً وسوقاً استراتيجية تساهم في توسع أعمال الشركات على المستوى الإقليمي».

وأضاف جايسون «مع زيادة القوة الشرائية، يبحث سكان الإمارات الذين يتزايد عددهم بسرعة عن أجهزة تلفزيون مبتكرة ومتطورة تقنياً بأسعار مناسبة لتحسين أسلوب حياتهم من خلال امتلاك منتجات ذكية ومتصلة بالكامل. وهذا واضح نظراً إلى النمو الذي يشهده السوق، والذي يقدر بنحو 12٪ في عام 2021 رغم التأثيرات التي تسببت بها الجائحة. كما أن معرض إكسبو دبي الذي يعد الحدث الأكثر ترقباً في 2021 يؤكد أنه قوة دافعة من أجل زيادة الطلب إلى مستويات أعلى، ووضع السوق على مسار جديد لمزيد من النمو».

وأضاف: «نعتقد أنه من المهم لشركة هايسنس أن تلبي متطلبات المستهلكين الذين يرغبون بامتلاك أجهزة تلفزيون مبتكرة ومتقدمة تقنياً. ولا شك أن شراكتنا مع FGT FZE تضمن أن تكون تلفزيونات هايسنس متاحة للمستهلكين في جميع المنافذ الرئيسية للبيع بالتجزئة، وذلك من خلال خدمة متميزة، وأعمال تسليم وتركيب فائقة».

وكانت مبيعات هايسنس قد شهدت أخيراً نمواً في الشرق الأوسط بمعدل نمو 116٪ في النصف الأول من 2021، وذلك بالمقارنة بعام 2020. وزاد نمو مبيعات أجهزة التلفزيون على وجه التحديد بنسبة 94٪، بينما حققت مبيعات مكيفات الهواء زيادة بنسبة 120٪، وارتفع إجمالي مبيعات الأجهزة المنزلية من هايسنس بنسبة 134٪.

كما أشار جايسون أيضاً إلى أنه كان لعلامة هايسنس حضور رئيسي على الدوام في رعاية الفعاليات الرياضية العالمية، وقد وظفت أعمال الرعاية بنجاح لترسيخ حضور العلامة التجارية على مستوى عالمي من خلال منصات رائدة مثل بطولة أمم أوروبا لعامي 2016 و2020، وكأس العالم 2018، وبطولة أستراليا المفتوحة للتنس، وبطولة ناسكار إكسنفينيتي، إضافة إلى رعاية الفرق الرياضية مثل ريد بُل ريسينج، وجو جيبس ريسنج، ونادي شالكه 04 الألماني، ونادي باريس سان جيرمان الفرنسي. واستمراراً للزخم التسويقي الرياضي، ستكون هايسنس أيضاً الراعي الرسمي لكأس العالم 2022.

وحول هذه الشراكة، قال عبد الله شغنوبي، المدير العام لشركة FGT FZE: «يسعدنا توقيع الاتفاقية هنا اليوم مع علامة تجارية رائدة ومتخصصة بإنتاج الأجهزة الإلكترونية في السوق مثل هايسنس، حيث إننا نتعاون من خلال تبني رؤية مشتركة تهدف إلى توسيع شبكة التوزيع وتحسين الانتشار في السوق في سبيل تحقيق نمو الأعمال. ونظراً لكون شركة FGT تمتلك دوراً رئيسياً في قطاع توزيع الأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية، فأنا على ثقة من أن مواردنا وخبرتنا وانتشارنا في السوق ستفتح الأبواب لمزيد من الفرص والنمو لكلا الجانبين».

واختتم إسماعيل الحوراني، مدير العمليات في هايسنس الشرق الأوسط، بقوله: «ستكون هذه الشراكة علامة فارقة لكلتا الشركتين للاستفادة من نقاط القوة لدى كل طرف، في سبيل توسيع نطاق أعمالهما وترسيخ مكانتهما في السوق ضمن الدولة».

وأضاف: «تشهد فئة أجهزة التلفزيون من علامة هايسنس نمواً هائلاً وسريعاً، وذلك بفضل تقديم مجموعة مبتكرة من أجهزة التلفزيون الكبيرة مثل تلفزيون Hisense 4K Laser، والمتوفر بأحجام مختلفة للشاشات من 88 إنشاً إلى 150 إنشاً. تحتاج هذه المنتجات إلى مزيد من أعمال التوزيع المتخصصة بالإضافة إلى الخدمة والتركيب. وسيكون لهذه الشراكة دور بالغ الأهمية في توسيع مبيعات أجهزة تلفزيون الليزر، حيث يزيد الطلب عليها بشكل كبير».

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