فيرجن موبايل الشرق الأوسط وأفريقيا تحقق صافي انبعاثات صفرية من الكربون

المصدر: دبي - البيان

أعلنت فيرجن موبايل الشرق الأوسط وأفريقيا تحقيق صافي انبعاثات صفرية من الكربون عبر مجمل عملياتها.

ومن خلال شراكتها مع مركز دبي المتميز لضبط الكربون (كربون دبي) قامت فيرجن موبايل الشرق الأوسط وأفريقيا بجمع وتقييم بيانات أعمالها المتاحة تحت النطاق 1 (المباشر)، النطاق 2 (الطاقة غير المباشرة)، والنطاق 3 (سلسلة القيمة غير المباشرة) لحساب إجمالي الانبعاثات على مستوى المجموعة، ومن استخدامها لإنشاء وتنفيذ عمليات مستدامة للحد من إجمالي الانبعاثات السنوية.

وكجزء من جهودها المستمرة للاستدامة نجحت فيرجن موبايل الشرق الأوسط وأفريقيا في التخلص من أكثر من 50 طناً من البلاستيك الأحادي الاستخدام ضمن عملياتها في الشرق الأوسط.

وحققت المبادرة حتى الآن نجاحًا باهرًا ويعود ذلك إلى إزالة 100٪ من البلاستيك أحادي الاستخدام في جميع الشرائح وبطاقات إعادة الشحن، إلى جانب اتخاذ المزيد من التدابير المستدامة كخفض 75٪ من البلاستيك المستخدم لكل شريحة SIM عبر تقليص حجم بطاقاتها من تلك المماثلة لبطاقات الائتمان إلى ربع الحجم، وترشيد ما يقدر بنحو 30-40٪ من استهلاك الطاقة عبر استخدام الورق المعاد تدويره لتغليف الشرائح.

كما اعتمدت فيرجن موبايل الشرق الأوسط وأفريقيا المزيد من ممارسات الاستدامة في مكاتبها، مثل السياسات المتعلقة بالسفر لدواعي العمل، وترشيد الموارد وإعادة استخدامها، ورفع كفاءة استهلاك الطاقة، والتوعية والتعليم المستدام، والاستثمار في الحلول القائمة على الطبيعة لتعويض المتبقي من انبعاثات النطاق 1 والنطاق 2، وبالتالي الوصول إلى صافي انبعاثات سنوية صفرية للكربون.

وستقوم فيرجن موبايل الشرق الأوسط وأفريقيا بغرس آلاف الأشجار في مواقع المدارس عبر التعاون مع مؤسسة «كاربن فوتبرينت»، ليس فقط لدعم الحياة البرية المحلية، وإنما للمساعدة في تعليم الجيل القادم أهمية النظام البيئي الطبيعي في ازدهار كوكبنا. ولكل طن من ثاني أكسيد الكربون سيتم غرس الشجر لإزاحة قدر مكافئ من الانبعاثات بحسب معيار الكربون المعتمد (VCS) لضمان تقليل الانبعاثات.

وفي سعيها لتحقيق بصمة كربونية سلبية، ستطلق فيرجن موبايل الشرق الأوسط وأفريقيا في وقت لاحق من هذا العام ميزة جديدة عبر تطبيقها الهاتفي يتيح لجميع العملاء المشاركة في تعويض بصمة الكربون الخاصة بهم مع كل عملية شراء.

وقال إريك دودمان نيلسن، المؤسس والرئيس التنفيذي لفيرجن موبايل الشرق الأوسط وأفريقيا: ينصب تركيزنا دومًا على تحسين تجربة الهاتف المحمول، ليس فقط من خلال خدماتنا المبتكرة، ولكن أيضًا عبر دفع التأثير الاجتماعي والبيئي الإيجابي.

ونحن فخورون بتحقيق صافي انبعاثات كربونية صفرية بدعم من شركائنا في مركز دبي المتميز لضبط الكربون ونتطلع إلى تقديم مبادرات جديدة لتزويد عملائنا بفرصة الانضمام إلينا في رحلتنا لنصبح شركة خالية من الكربون ريثما يقومون بواجبهم تجاه البيئة.

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