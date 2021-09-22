وفد من «غرفة الشارقة» يتفقد شركة «إيفرست الصناعية» لصناعة معدات التبريد

المصدر: الشارقة - البيان

زار وفد من غرفة تجارة وصناعة الشارقة أخيراً شركة «إيفرست الصناعية» المتخصصة في صناعة معدات التبريد، التي تتخذ من إمارة الشارقة مقراً لها.

وضم الوفد محمد أحمد أمين العوضي، مدير عام الغرفة، وجمال بوزنجال، مدير إدارة الإعلام في الغرفة، ومروان المهيري رئيس قسم المعارض الدولية في مركز الشارقة لتنمية الصادرات، وعدد من موظفي الغرفة، وكان في استقبالهم زياد حسن مدير عام شركة «إيفرست الصناعية»، حيث جرى تفقد سير العمل في الشركة وبرامجها الإنتاجية والتصديرية إضافة إلى خطط التسويق والترويج للدخول إلى الأسواق الإقليمية.

واطلع الوفد على آلية إدارة المصنع وسير خطوط الإنتاج المعتمدة التي تدعمها الآليات التقنية عالية الجودة، وبحثوا أيضاً عدداً من المواضيع المرتبطة بواقع قطاع الصناعة، كما ناقش الجانبان أبرز احتياجات القطاع الصناعي في الشارقة بحسب مرئيات الشركة التي تعد أحد أعرق المصانع المتخصصة بالتبريد في الإمارة. وتم بحث كيفية تفعيل مشاركة الشركة في معرض إكسبو من خلال تواجد الغرفة في هذا المحفل العالمي.

وأشار محمد العوضي إلى أن زيارة شركة «إيفرست الصناعية» تندرج ضمن سعي الغرفة لتعزيز التواصل الدائم والمستمر مع مجتمع الأعمال المحلي، والتعرف عن قرب على واقع القطاعات الاقتصادية عموماً والقطاع الصناعي بشكل خاص.

واستعرض مع الشركة آليات دعم صادراتها إلى الأسواق الواعدة وسبل تقديم تسهيلات وخدمات الغرفة لتعزيز تواجد الشركة والشركات الصناعية في مختلف دول العالم، سواء من خلال المشاركة في البعثات التجارية التي تنظمها الغرفة والتي كان آخرها إلى روسيا، فضلاً عن ملتقيات الأعمال مع دول العالم، إلى جانب المشاركة في المعارض المحلية والعالمية المتخصصة، مؤكداً حرص الغرفة على دعم خطط انتشار الشركة عالمياً وتعزيز حجم صادراتها وخصوصاً في الدول التي تتعامل معها مثل دول شمال أفريقيا، مثنياً على جهود الشركة التي تمتاز بسمعة مرموقة في عدد كبير من أسواق المنطقة، بما يسهم في تعزيز سمعة المنتجات الإماراتية وتنافسيتها في الأسواق العالمية.

همزة وصل

وأشاد زياد حسن مدير عام شركة «إيفرست الصناعية» بالدعم الذي توليه الغرفة لمنشآت القطاع الخاص، وكذلك حرصها الدؤوب وجهودها الحثيثة في تعزيز الصادرات الوطنية وانتشارها في مختلف أسواق العالم، معتبراً أن الزيارة تمثل همزة وصل رئيسية لإيصال مقترحات ومتطلبات الشركات والمصانع للجهات المعنية ومتخذي القرار، بما يُسهم في تطوير القطاع الصناعي وخدمة العاملين فيه على أفضل وجه وتقديم الدعم المناسب لهم بشكل أكثر فاعلية.

والشركة إحدى شركات «إيفرست العالمية» وهي واحدة من أكبر وأقدم الشركات المتخصصة في صناعة معدات التبريد، حيث تأسست في 1981، ولديها قاعدة عملاء في أكثر من 23 دولة حول العالم، وتنتج نحو 150 ألف مبردة سنوياً.

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