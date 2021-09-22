مذكرة تفاهم بين وزارة المالية و«أراضي عجمان» بشأن تبادل المعلومات للأغراض الضريبية

المصدر: عجمان - البيان

وقعت وزارة المالية ودائرة الأراضي والتنظيم العقاري في عجمان مذكرة تفاهم بشأن تبادل المعلومات للأغراض الضريبية بموجب الاتفاقيات الضريبية الدولية، وذلك بهدف تعزيز تنافسية الإمارات وزيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية.

وقع الاتفاقية يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية والمهندس عمر بن عمير المهيري مدير عام دائرة الأراضي والتنظيم العقاري في عجمان. وأكد يونس الخوري أهمية المذكرة لإرساء دعائم التعاون المشترك فيما يتعلق بتبادل المعلومات للأغراض الضريبية. وقال: تحرص وزارة المالية على مواصلة توقيع مثل هذه المذكرات مع كل الجهات المعنية في الدولة لتقديم المعلومات والبيانات الضريبية للوزارة من أجل تبادلها مع الدول الأخرى لضمان التطبيق الأمثل للاتفاقيات والمعايير الدولية للشفافية، والحفاظ على المكانة المالية والتجارية للدولة على مختلف مؤشرات التنافسية العالمية، الأمر الذي يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الخارجية للدولة.

وأكد المهندس عمر المهيري أن الدائرة تسعى دائماً إلى بناء وتعزيز شراكات استراتيجية تدعم توجه الإمارات وتعزز تنافسيتها على الخارطة الاقتصادية العالمية، مشدداً على التزام الدائرة بالقوانين والأنظمة المعمول بها في الدولة وحرصها الشديد على تعزيز الشفافية وتبادل المعلومات للأغراض الضريبية باعتبارهما عنصرين أساسيين في تحقيق مبدأ العدالة لدافعي الضرائب من الشركات والأفراد.

وبموجب المذكرة ستزود دائرة الأراضي والتنظيم العقاري المعلومات والبيانات الضريبية لوزارة المالية، بما يتماشى مع الاتفاقيات الثنائية التي وقعتها الإمارات مع الدول الأخرى، والتي تشمل اتفاقات تجنب الازدواج الضريبي، والاتفاقية النموذجية بشأن الشفافية وتبادل المعلومات، إضافة إلى أي اتفاقية أخرى تلتزم بالمعايير التي يحددها المنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات.

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