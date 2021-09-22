«أبوظبي الإسلامي» يطلق أول بطاقة افتراضية مسبقة الدفع في الإمارات للشراء على دفعات

المصدر: أبوظبي ـ البيان

أبرم مصرف أبوظبي الإسلامي شراكة مع شركة «سبوتي» (Spotii)، مزود حلول الدفع الرقمية، لطرح أول بطاقة افتراضية مسبقة الدفع للشراء على دفعات «اشترِ الآن وادفع لاحقاً» على مستوى الإمارات.

وسيتيح هذا الحل الرقمي المبتكر، الذي سيتم إطلاقه قريباً، للعملاء إمكانية إتمام مشترياتهم من التجار سواء في المتاجر أو عبر الإنترنت، ودفع ثمنها على عدة دفعات مرنة وبدون أي أرباح تمويلية أو رسوم خفية أو تكاليف إضافية.

وتتوفر خدمة بطاقات «سبوتي» الافتراضية مسبقة الدفع لعملاء مصرف أبوظبي الإسلامي وغيرهم، مجاناً، ويمكنهم الحصول عليها من خلال تطبيق Spotii للهواتف الذكية، وتعبئة رصيدها بسهولة لتغطية الدفعات بدون أي تكلفة إضافية.

وقال فيليب كينج، الرئيس العالمي لمجموعة الخدمات المصرفية للأفراد في مصرف أبوظبي الإسلامي: «يشهد قطاع التجارة الإلكترونية طفرة غير مسبوقة في تاريخه، ونتوقع أن يستمر نموه بنفس الوتيرة في ظل توجه المستهلكين المتزايد نحو تجارب التسوق التي توفر لهم إمكانية الوصول إلى ما يحتاجونه بشكل فوري وراحة أكبر، ولا شك بأن عملية الدفع تعتبر جزءاً مهماً لاكتمال هذه التجارب. ونتطلع من خلال شراكتنا مع «سبوتي» إلى تلبية متطلبات عملائنا وتوقعاتهم عبر تمكينهم من إتمام مشترياتهم فوراً مع إتاحة المرونة لهم لتقسيط ثمنها على عدة دفعات يسددونها خلال فترة معينة من الزمن. ونسعى من خلال طرح حل الشراء العاجل والدفع الآجل، إلى دعم عملائنا الذين لا يملكون بطاقات مغطاة أو أولئك الذين يبحثون عن بديل أقل تكلفة ولا يكلفهم رسوماً إضافية أو تكاليف تمويل».

قال زياد أحمد، المدير التنفيذي للعمليات والمؤسس المشارك لمنصة «سبوتي»: «يشهد مفهوم (اشتر الآن وادفع لاحقاً) نمواً قوياً في جميع أنحاء العالم، وتعتبر الإمارات إحدى الأسواق المحركة لنمو الطلب على هذا الحل في المنطقة. فتسارع وتيرة التحول إلى التقنيات الرقمية ساهم في زيادة الحاجة إلى حلول مبتكرة جديدة تلبي توقعات التجار والمستهلكين على حد سواء، وتفخر سبوتي بدورها في تلبية هذا الطلب».

ويعتبر حل «اشترِ الآن وادفع لاحقاً» الإضافة الأحدث ضمن سلسلة من الحلول الرقمية الجديدة التي أطلقها مصرف أبوظبي الإسلامي بهدف توفير تجارب مصرفية رقمية تعزز راحة عملائه. وكان المصرف أصبح أول مصرف في الدولة يتيح إمكانية فتح الحساب بشكل فوري وآمن من خلال تقنية التعرف على الوجه. كما أطلق أيضاً منتجه الجديد «أموالي»، وهو أول مصرف رقمي إسلامي يتيح مجموعة كاملة من المنتجات المصرفية والحلول الرقمية المبتكرة للأطفال والشباب.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز