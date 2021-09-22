الأحواض الجافة تطوّر منشأة لتعظيم قدرات التصنيع

المصدر: دبي - البيان

أعلنت شركة الأحواض الجافة العالمية تطوير منشأة الساحة الجنوبية، التي تُعد من أحدث مشاريع الشركة الهادفة إلى تعظيم قدرات التصنيع بالشركة، والمزودة بتقنيات جديدة لتقديم خدمات محسّنة للعملاء، وتبني الشركة، التي تُعد المزود للخدمات البحرية والبرية لقطاعات الشحن والنفط والغاز والطاقة، منشأة متخصصة، تبلغ مساحتها 70.000 متر مربع لمشاريع البناء الجديدة.

وتُعد الساحة الجنوبية عالمية الطراز وتضم أحدث المعدات، مع عمليات تنفيذ أقل حجماً، ومنشأة تحميل جديدة بشكل تام للهياكل الثقيلة، والتي من المتوقع أن تجذب عملاء النفط والغاز والطاقة المتجددة.

وتركز الأحواض الجافة على إجراء تحسينات على الكفاءة مع الحفاظ على أعلى مستويات الأمان ومعايير الجودة، وســـــــتدعم منشأة «الساحة الجنوبية» هذه الاستراتيجية عبر تطويــــــــــــر بنية تحتية محددة، بغرض إنجاز مشروع خط الأنابيب المستقبلي، ومن ثم تمكين الميزات التنافسية في المنطقة وعلى مستوى العالم.

وقال رادو أنتولوفيتش، الرئيس التنفيذي للشركة: نحن واثقون بأن المنشأة يتلعب دوراً مهما في جذب شركاء استراتيجيين جُدد وتعظيم القيمة من التكاليف التشغيلية وتحسين الربحية. وقال محمد المعلم، نائب الرئيس التنفيذي في موانئ دبي العالمية: وضعنا أهدافاً طموحة لزيادة الطاقة الإنتاجية وتعظيم الكفاءة التشغيلية.

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