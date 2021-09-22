توقعات إيجابية لقطاع المأكولات والمشروبات في الإمارات

المصدر: (دبي - البيان)

أكد تقرير بحثي جديد أن قطاع المأكولات والمشروبات في الإمارات تعافى من آثار الجائحة. وقالت شركة جيه إل إل الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الاستشارية، إن تعافي قطاع المأكولات والمشروبات في الإمارات يعتمد على مجموعة من العوامل من بينها ارتفاع معدلات الزوار الأجانب مع الاستمرار في التخفيف من القيود المفروضة على السفر على مستوى العالم بالإضافة إلى تحسن معدلات ثقة المستهلك بين أوساط السكان المقيمين، وساهم فيه حملة التطعيم ضد كورونا في الدولة.

وتوقعت زيادة معدلات الطلب على قطاع المأكولات والمشروبات في أنحاء الدولة وسيتعين على المطاعم الحالية أن تعيد تجديد نفسها، وأن ينتقل البعض منها إلى المناطق السكنية أو التجارية المطورة حديثاً والتي تتميز بكثافات سكانية عالية من أجل تلبية الطلب داخل تلك المناطق.

ويبرز التقرير كيفية قيام جيه إل إل بدراسة وتصنيف ما يقرب من 45 ألف وحدة في قطاع المأكولات والمشروبات في 8 مدن في الإمارات والسعودية وأوروبا والتي احتلت دبي بينها المرتبة الأولى من حيث أكبر عدد من منافذ البيع لكل مقيم والأكثر تنوعاً من حيث الفئات والمأكولات المتوفرة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز